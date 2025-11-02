Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le PSG n'est pas rassuré, Ousmane Dembélé a été aperçu en train de dire qu'il avait mal aux ischios-jambiers à quelques jours du choc contre le Bayern Munich.

Le PSG s’est imposé 1-0 face à Nice, mais la soirée n’a pas été tranquille. Ousmane Dembélé, entré en fin de match, a ressenti une douleur à l’ischio-jambier. Une blessure qui pourrait de nouveau éloigner le Ballon d'Or des terrains.

Revenu de blessure, l’ailier français a confié à ses coéquipiers qu’il avait "trop mal". Sur la vidéo, on le voit s’adresser à Achraf Hakimi, inquiet pour lui.

En conférence de presse, Luis Enrique a préféré rester zen. Le coach parisien veut éviter tout risque. "Il faut rester calme, surveiller ses sensations”, a-t-il répété. Touché avec les Bleus en septembre, le joueur ne serait pas remis à 100%.

Cette alerte arrive au pire moment. Mardi, Paris affronte le Bayern Munich de Vincent Kompany en Ligue des champions. Les Allemands sont impressionnants : quinze matchs, quinze victoires, aucun faux pas. Le champion en titre va devoir se mesurer à une équipe qui n’a pas perdu cette saison.

Dembélé pourrait manquer ce grand match et le coach devra compter sur d’autres cadres pour rivaliser avec le colosse bavarois.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
PSG
Bayern Munich
Ousmane Dembele

Plus de news

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

11:00
Un duel au sommet : le Bayern de Vincent Kompany roule sur tout... et envoie un avertissement au PSG

Un duel au sommet : le Bayern de Vincent Kompany roule sur tout... et envoie un avertissement au PSG

10:00
Besnik Hasi prend la défense d'un joueur très critiqué : "Il est top, c'est notre patron"

Besnik Hasi prend la défense d'un joueur très critiqué : "Il est top, c'est notre patron"

11:40
🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

20:30
"Notre équipe a besoin de son leadership" : Antonio Conte impatient de retrouver Romelu Lukaku

"Notre équipe a besoin de son leadership" : Antonio Conte impatient de retrouver Romelu Lukaku

10:30
Dodi Lukebakio explose à Benfica : Mourinho a trouvé sa nouvelle arme

Dodi Lukebakio explose à Benfica : Mourinho a trouvé sa nouvelle arme

09:30
Onyedika prêt pour le Barça ? Le joueur et Nicky Hayen ne sont pas sur la même longueur d'onde

Onyedika prêt pour le Barça ? Le joueur et Nicky Hayen ne sont pas sur la même longueur d'onde

09:07
Avec la méthode Hubert, l'Union avance pas à pas : "C'est comme ça qu'on franchira les échelons"

Avec la méthode Hubert, l'Union avance pas à pas : "C'est comme ça qu'on franchira les échelons"

08:51
Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"

Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"

08:29
🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

08:00
"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

07:30
"Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi" : les révélations d'Andi Zeqiri

"Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi" : les révélations d'Andi Zeqiri

07:00
Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

23:40
La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

23:20
1
Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

22:40
L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

23:00
2
Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

22:25
L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

22:00
Plombé par un ancien de Pro League : première défaite pour Sébastien Pocognoli à Monaco

Plombé par un ancien de Pro League : première défaite pour Sébastien Pocognoli à Monaco

21:40
Sale après-midi pour Karel Geraerts : Reims piégé par Dunkerque

Sale après-midi pour Karel Geraerts : Reims piégé par Dunkerque

21:20
"Marc Wilmots a assumé qu'il s'était trompé" : les dessous du départ de Mircea Rednic

"Marc Wilmots a assumé qu'il s'était trompé" : les dessous du départ de Mircea Rednic

21:00
Sans pitié pour son ancien entraîneur : le Club de Bruges en mode échauffement avant le FC Barcelone

Sans pitié pour son ancien entraîneur : le Club de Bruges en mode échauffement avant le FC Barcelone

20:10
Virer Besnik Hasi ? Pour le remplacer par qui ? "Si les supporters ont gain de cause, je ne vois que lui"

Virer Besnik Hasi ? Pour le remplacer par qui ? "Si les supporters ont gain de cause, je ne vois que lui"

19:30
Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

18:47
Au Standard, Vincent Euvrard fait revivre Hakim Sahabo : "Un départ ? Oui, il y a eu de l'hésitation" Interview

Au Standard, Vincent Euvrard fait revivre Hakim Sahabo : "Un départ ? Oui, il y a eu de l'hésitation"

18:40
Mission Premier League : Leandro Trossard guide Arsenal vers une nouvelle victoire

Mission Premier League : Leandro Trossard guide Arsenal vers une nouvelle victoire

19:00
Coup de massue dans le temps additionnel : Eupen manque l'occasion de mettre la pression au RFC Liège

Coup de massue dans le temps additionnel : Eupen manque l'occasion de mettre la pression au RFC Liège

18:20
Lancé par Lothar D'Hondt, l'Union enchaîne à Zulte Waregem, les meilleurs buteurs du championnat se répondent

Lancé par Lothar D'Hondt, l'Union enchaîne à Zulte Waregem, les meilleurs buteurs du championnat se répondent

17:58
2
🎥 De quoi s'arracher les yeux : l'arbitre Lothar D'Hondt offre une passe décisive à l'Union

🎥 De quoi s'arracher les yeux : l'arbitre Lothar D'Hondt offre une passe décisive à l'Union

17:20
4
🎥 Zulte Waregem sort le grand jeu pour la bonne cause

🎥 Zulte Waregem sort le grand jeu pour la bonne cause

17:00
Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

16:30
Pas sûr que ça fonctionne sur tout le monde : la drôle de routine du coéquipier de Doku à City

Pas sûr que ça fonctionne sur tout le monde : la drôle de routine du coéquipier de Doku à City

16:00
Un scandale menace l'UEFA : une société réclame plusieurs millions d'euros

Un scandale menace l'UEFA : une société réclame plusieurs millions d'euros

15:00
📷 Le destin fait bien les choses : une photo de Senne Lammens affole les fans de Manchester United

📷 Le destin fait bien les choses : une photo de Senne Lammens affole les fans de Manchester United

15:30
🎥 Thomas Henry savoure mais pense déjà à la suite : "Au Standard, on se doit de gagner tous les matchs" Interview

🎥 Thomas Henry savoure mais pense déjà à la suite : "Au Standard, on se doit de gagner tous les matchs"

14:40
Marquer deux fois contre son camp ? Pire encore quand on est capitaine...

Marquer deux fois contre son camp ? Pire encore quand on est capitaine...

14:22

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 4
Slavia Prague Slavia Prague 04/11 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 04/11 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Tottenham Tottenham 04/11 FC Copenhague FC Copenhague
Juventus Juventus 04/11 Sporting Portugal Sporting Portugal
Liverpool Liverpool 04/11 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 04/11 Bayern Munich Bayern Munich
Bodo Glimt Bodo Glimt 04/11 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 04/11 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 04/11 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 05/11 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 05/11 Villarreal Villarreal
Inter Inter 05/11 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 05/11 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 05/11 Galatasaray Galatasaray
FC Bruges FC Bruges 05/11 FC Barcelone FC Barcelone
Manchester City Manchester City 05/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 05/11 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 05/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved