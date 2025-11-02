Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le PSG n'est pas rassuré, Ousmane Dembélé a été aperçu en train de dire qu'il avait mal aux ischios-jambiers à quelques jours du choc contre le Bayern Munich.

Le PSG s’est imposé 1-0 face à Nice, mais la soirée n’a pas été tranquille. Ousmane Dembélé, entré en fin de match, a ressenti une douleur à l’ischio-jambier. Une blessure qui pourrait de nouveau éloigner le Ballon d'Or des terrains.

Revenu de blessure, l’ailier français a confié à ses coéquipiers qu’il avait "trop mal". Sur la vidéo, on le voit s’adresser à Achraf Hakimi, inquiet pour lui.

« J’ai mal à l’ischio » 😣



Nouvelle blessure pour Ousmane Dembélé lors du match contre Nice ? 👀#PSGOGCN pic.twitter.com/Xy6s8jx4WD — L1+ (@ligue1plus) November 1, 2025

En conférence de presse, Luis Enrique a préféré rester zen. Le coach parisien veut éviter tout risque. "Il faut rester calme, surveiller ses sensations”, a-t-il répété. Touché avec les Bleus en septembre, le joueur ne serait pas remis à 100%.





Cette alerte arrive au pire moment. Mardi, Paris affronte le Bayern Munich de Vincent Kompany en Ligue des champions. Les Allemands sont impressionnants : quinze matchs, quinze victoires, aucun faux pas. Le champion en titre va devoir se mesurer à une équipe qui n’a pas perdu cette saison.

Dembélé pourrait manquer ce grand match et le coach devra compter sur d’autres cadres pour rivaliser avec le colosse bavarois.