Officiel : l'aventure s'arrête après 16 matchs et seulement 4 victoires pour Will Still

Photo: © photonews
La goutte d'eau : Will Still a été limogé de son poste d'entraîneur de Southampton ce dimanche, après n'avoir remporté que quatre victoires en seize matchs toutes compétitions confondues.

Cet été, Will Still a quitté le RC Lens pour rejoindre Southampton en Championship. L'ambition des Saints était de construire un noyau ambitieux pour jouer la montée en Premier League. 

Malgré un mercato à plus de 50 millions d'euros, Southampton est en pleine déroute. Battus ce week-end à domicile contre Preston, les Saints occupent la 21e place du classement, bien loin de leur objectif du début de saison. 

L'avenir de Will Still s'écrivait donc en pointillés depuis quelques semaines, et encore plus depuis cette nouvelle défaite. Le coach de 33 ans n'a pas résisté et a été limogé, ce dimanche.

Will Still limogé de Southampton

"Le Southampton Football Club confirme que nous nous sommes séparés ce soir de Will Still, l'entraîneur de l'équipe première masculine. Rubén Martinez, Clément Lemaitre et Carl Martin ont également quitté leurs fonctions au sein du club. L'entraîneur-chef de l'équipe masculine des moins de 21 ans, Tonda Eckert, assurera l'intérim."

Dans ce communiqué, le directeur technique du club, Johannes Spors, a déclaré. "Will est une personne formidable qui a tout donné pour essayer d'améliorer les performances et les résultats. Au final, ce processus a pris plus de temps que nous ne l'aurions souhaité."

"En procédant à ce changement maintenant, nous pensons avoir les meilleures chances de redresser la situation cette saison et de remonter au classement." Son bilan de quatre victoires, six partages et six défaites en seize matchs n'a pas été suffisant.

