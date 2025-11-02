Rudi Garcia prend note : Mika Godts, l'homme en forme de l'Ajax

Saison difficile pour l'Ajax, mais Mika Godts se démarque. Le Diablotin a marqué contre Heerenveen en championnat.

L’Ajax n’est pas au meilleur de sa forme et cherche la bonne formule. Malgré les mauvais résultats en championnat, Mika Godts se fait remarquer. Le jeune Diablotin postule pour une place chez les Diables Rouges.

Godts s’est une nouvelle fois distingué. Avant la pause, il a ouvert le score contre Heerenveen. Le seul but de la rencontre côté Ajax. Le match s'est terminé sur un partage 1-1.

Mika Godts breekt de ban! 🇧🇪🧱 pic.twitter.com/qZLZGnfUgS — Play Sports (@playsports) November 1, 2025

L'ailier belge a inscrit quatre buts et offert quatre passes décisives en neuf matchs de championnat. C'est lui, à 20 ans, qui porte le club en ce début de saison.

Valeur marchande en hausse

Entre mai et octobre 2025, sa valeur marchande est passée de 10 à 13 millions d’euros selon Transfermarkt. Sa cote grimpe en flèche, mais pas de panique pour l’Ajax : son contrat court jusqu’en juin 2029.

Cet été, des rumeurs l’envoyaient en Turquie et le joueur n’était pas contre un départ. Finalement, il a eu raison de rester.