"Un désavantage" : Thorsten Fink déçu de l'absence des supporters de Genk à Westerlo

Le Racing Genk s'est imposé à Westerlo malgré l'absence de ses supporters, ce dimanche. Thorsten Fink a évoqué sa déception quant à la situation.

Vers 13h30, le premier match de championnat de ce dimanche a commencé : Westerlo - Genk. Dans le parcage visiteurs, aucun supporter de Genk n’est présent : ils boycottent cette rencontre. Leur mécontentement est lié à la réduction de moitié du nombre de billets disponibles pour les visiteurs et aux restrictions imposées sur les bus de supporters.

Westerlo se défend en évoquant des travaux prévus, mais cet argument tombe dans l’oreille d’un sourd. Avant la rencontre, en conférence de presse, Thorsten Fink s’était déjà exprimé sur le sujet : il déplore fortement l’absence du public genkois au Kuipje. Il est clair que l’entraîneur allemand n’avait pas changé d’avis.

Fink déplore l’absence des supporters de Genk

Juste avant le coup d’envoi, l’entraîneur de Genk a de nouveau abordé la question : "Bien sûr, je ne suis pas content. Nous avons besoin de nos supporters. Sinon, pourquoi auraient-ils fait le déplacement ? Les fans sont là pour nous soutenir. Nous les regrettons aujourd’hui", a-t-il déclaré à DAZN. Pour Fink et ses joueurs, il ne restait plus qu’à accepter la situation.

Fink ne se prononce pas sur la légitimité des critiques des supporters concernant la billetterie à Westerlo. De son point de vue, c’est surtout regrettable que ses joueurs ne bénéficient pas du même soutien qu’à l’accoutumée. "Nous verrons comment ça se passera sans eux et si nous pouvons gagner malgré tout", ajoutait-t-il au sujet de l’absence des fans visiteurs. Genk s'en est finalement sorti, 0-1.





"L'absence des supporters fait disparaître un petit avantage que nous aurions normalement eu." Malgré cela, il ne faut pas que ce soit utilisé comme excuse. "L’essentiel était de bien performer sur le terrain."