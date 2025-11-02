"Un désavantage" : Thorsten Fink déçu de l'absence des supporters de Genk à Westerlo

"Un désavantage" : Thorsten Fink déçu de l'absence des supporters de Genk à Westerlo
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Racing Genk s'est imposé à Westerlo malgré l'absence de ses supporters, ce dimanche. Thorsten Fink a évoqué sa déception quant à la situation.

Vers 13h30, le premier match de championnat de ce dimanche a commencé : Westerlo - Genk. Dans le parcage visiteurs, aucun supporter de Genk n’est présent : ils boycottent cette rencontre. Leur mécontentement est lié à la réduction de moitié du nombre de billets disponibles pour les visiteurs et aux restrictions imposées sur les bus de supporters.

Westerlo se défend en évoquant des travaux prévus, mais cet argument tombe dans l’oreille d’un sourd. Avant la rencontre, en conférence de presse, Thorsten Fink s’était déjà exprimé sur le sujet : il déplore fortement l’absence du public genkois au Kuipje. Il est clair que l’entraîneur allemand n’avait pas changé d’avis.

Fink déplore l’absence des supporters de Genk

Juste avant le coup d’envoi, l’entraîneur de Genk a de nouveau abordé la question : "Bien sûr, je ne suis pas content. Nous avons besoin de nos supporters. Sinon, pourquoi auraient-ils fait le déplacement ? Les fans sont là pour nous soutenir. Nous les regrettons aujourd’hui", a-t-il déclaré à DAZN. Pour Fink et ses joueurs, il ne restait plus qu’à accepter la situation.

Fink ne se prononce pas sur la légitimité des critiques des supporters concernant la billetterie à Westerlo. De son point de vue, c’est surtout regrettable que ses joueurs ne bénéficient pas du même soutien qu’à l’accoutumée. "Nous verrons comment ça se passera sans eux et si nous pouvons gagner malgré tout", ajoutait-t-il au sujet de l’absence des fans visiteurs. Genk s'en est finalement sorti, 0-1.

"L'absence des supporters fait disparaître un petit avantage que nous aurions normalement eu." Malgré cela, il ne faut pas que ce soit utilisé comme excuse. "L’essentiel était de bien performer sur le terrain."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Westerlo
Thorsten Fink

Plus de news

Un trio qui fait vibrer : Vincent Euvrard a-t-il trouvé la bonne formule, au Standard ? Interview

Un trio qui fait vibrer : Vincent Euvrard a-t-il trouvé la bonne formule, au Standard ?

19:30
La transversale a choisi son camp : Genk se glisse dans le top 6 après une victoire flatteuse à Westerlo

La transversale a choisi son camp : Genk se glisse dans le top 6 après une victoire flatteuse à Westerlo

15:25
Le petit frère d'un espoir belge fait ses grands débuts en Jupiler Pro League

Le petit frère d'un espoir belge fait ses grands débuts en Jupiler Pro League

15:00
"Plus besoin de jouer le championnat" : encore une grande nouvelle pour Vincent Kompany et le Bayern

"Plus besoin de jouer le championnat" : encore une grande nouvelle pour Vincent Kompany et le Bayern

19:00
Tournant dans la course à la montée : Courtrai signe la bonne opération du week-end au Beerschot

Tournant dans la course à la montée : Courtrai signe la bonne opération du week-end au Beerschot

18:40
Débuts de rêve pour Felice Mazzu, La Gantoise d'Ivan Leko s'effondre encore !

Débuts de rêve pour Felice Mazzu, La Gantoise d'Ivan Leko s'effondre encore !

18:13
Arrivé de D2 suisse, double buteur à Zulte : le nouveau gros coup de l'Union ?

Arrivé de D2 suisse, double buteur à Zulte : le nouveau gros coup de l'Union ?

17:00
13 matchs et puis s'en va : Yannick Ferrera est viré !

13 matchs et puis s'en va : Yannick Ferrera est viré !

17:30
La fin est proche : après avoir tué Mouscron et détruit Bordeaux, Gerard Lopez coule un autre club historique

La fin est proche : après avoir tué Mouscron et détruit Bordeaux, Gerard Lopez coule un autre club historique

16:30
"On a l'air naïfs, faibles" : l'aventure de Will Still à Southampton vire au cauchemar

"On a l'air naïfs, faibles" : l'aventure de Will Still à Southampton vire au cauchemar

16:00
Fred Vanderbiest prend la défense d'Anderlecht : "Quand cette équipe tourne, mieux vaut ne pas être en face"

Fred Vanderbiest prend la défense d'Anderlecht : "Quand cette équipe tourne, mieux vaut ne pas être en face"

14:30
Mathis Suray, le Carolo devenu chouchou du public aux Pays-Bas : "Je ne savais pas quoi faire"

Mathis Suray, le Carolo devenu chouchou du public aux Pays-Bas : "Je ne savais pas quoi faire"

14:00
🎥 "Là, c'est une situation de merde, je n'y vais pas" : la réaction lunaire de John Textor face au RWDM

🎥 "Là, c'est une situation de merde, je n'y vais pas" : la réaction lunaire de John Textor face au RWDM

13:40
Après les critiques, Nilson Angulo a un mot pour Besnik Hasi

Après les critiques, Nilson Angulo a un mot pour Besnik Hasi

13:20
Un concurrent direct en visite : La Louvière peut réaliser une opération en or

Un concurrent direct en visite : La Louvière peut réaliser une opération en or

12:45
🎥 Une légende locale : le retour émouvant de Dries Mertens au Galatasaray

🎥 Une légende locale : le retour émouvant de Dries Mertens au Galatasaray

13:00
Besnik Hasi prend la défense d'un joueur très critiqué : "Il est top, c'est notre patron"

Besnik Hasi prend la défense d'un joueur très critiqué : "Il est top, c'est notre patron"

11:40
1
Rudi Garcia prend note : Mika Godts, l'homme en forme de l'Ajax

Rudi Garcia prend note : Mika Godts, l'homme en forme de l'Ajax

12:30
L'AC Milan prépare une belle récompense pour Alexis Saelemaekers

L'AC Milan prépare une belle récompense pour Alexis Saelemaekers

12:00
Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

11:20
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

11:00
"Notre équipe a besoin de son leadership" : Antonio Conte impatient de retrouver Romelu Lukaku

"Notre équipe a besoin de son leadership" : Antonio Conte impatient de retrouver Romelu Lukaku

10:30
Un duel au sommet : le Bayern de Vincent Kompany roule sur tout... et envoie un avertissement au PSG

Un duel au sommet : le Bayern de Vincent Kompany roule sur tout... et envoie un avertissement au PSG

10:00
Onyedika prêt pour le Barça ? Le joueur et Nicky Hayen ne sont pas sur la même longueur d'onde

Onyedika prêt pour le Barça ? Le joueur et Nicky Hayen ne sont pas sur la même longueur d'onde

09:07
Avec la méthode Hubert, l'Union avance pas à pas : "C'est comme ça qu'on franchira les échelons"

Avec la méthode Hubert, l'Union avance pas à pas : "C'est comme ça qu'on franchira les échelons"

08:51
Dodi Lukebakio explose à Benfica : Mourinho a trouvé sa nouvelle arme

Dodi Lukebakio explose à Benfica : Mourinho a trouvé sa nouvelle arme

09:30
Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"

Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"

08:29
"Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi" : les révélations d'Andi Zeqiri

"Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi" : les révélations d'Andi Zeqiri

07:00
"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

07:30
🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

08:00
Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

23:40
La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

23:20
1
L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

23:00
4
Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

22:40
Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

22:25
L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved