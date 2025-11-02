La transversale a choisi son camp : Genk se glisse dans le top 6 après une victoire flatteuse à Westerlo

Brandon Morren
Brandon Morren depuis le Kuipje
| Commentaire
La transversale a choisi son camp : Genk se glisse dans le top 6 après une victoire flatteuse à Westerlo
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Genk a remporté une victoire 0-1 sur le terrain de Westerlo, ce dimanche après-midi. Un succès précieux qui permet aux Limbourgeois de rejoindre le top 6. Cependant, Kos Karetsas a dû quitter le terrain sur blessure.

Genk s'est rendu à Westerlo, ce dimanche après-midi. L'entraîneur Thorsten Fink a effectué trois changements par rapport au match de coupe contre le RWDM : Kayembe, Sadick et Sor ont pris place dans le onze de départ à la place de Palacios, Kongolo et Adedeji-Sternberg. Du côté de Westerlo, Issame Charaï a titularisé Lucas Mbamba pour la première fois.

Les visiteurs ont débuté le match de manière un peu nonchalante, sans que Westerlo ne parvienne à en profiter immédiatement. Après environ dix minutes, le gardien de Genk, Hendrik Van Crombrugge, a dû intervenir pour la première fois sur un centre.

Genk se récompense avant la pause

Le jeu était assez fluide des deux côtés, même si Genk détenait environ 70 % de possession. Quelques corners dangereux ont suivi, mais le reste de la mi-temps est resté relativement calme, jusqu’à ce qu’Oh ouvre le score pour Genk à la 35e minute. Le Sud-Coréen a décoché une frappe depuis le coin de la surface, trompant Jungdal à contre-pied.

Peu avant la pause, Westerlo est passé tout près de l’égalisation : Haspolat a tenté sa chance, mais son tir a heurté la barre transversale. Les deux équipes sont donc rentrées aux vestiaires sur le score de 0-1. À la reprise, Westerlo est revenu avec davantage d’intensité.

Westerlo méritait mieux en seconde mi-temps

L’équipe locale a obtenu plusieurs occasions, sans parvenir à en profiter. Peu après, Heymans a vu sa tête passer juste au-dessus du but. La chance n’était vraiment pas du côté des Kemphanen : Sayyadmanesh a ensuite enroulé un superbe ballon sur la barre transversale un peu après l’heure de jeu.

Westerlo aurait réellement mérité de revenir. Avant la pause, Genk était légèrement supérieur, mais en seconde période, l’équipe locale a dominé le jeu. Plus tard, Oh a eu une occasion en or pour sceller le match, mais il a manqué le cadre, envoyant le ballon entre une pichenette et une passe directement dans les mains du gardien de Westerlo, Jungdal.

À environ dix minutes de la fin, Genk a subi un coup dur : Kos Karetsas a dû sortir en boitant lors de son remplacement. Fink espèrera que la blessure ne soit pas trop grave, surtout que son jeune prodige était redevenu performant.

Genk conserve la victoire et rejoint le top 6

Malgré une deuxième mi-temps moins maîtrisée, Genk a réussi à conserver sa victoire. Les Limbourgeois s’insèrent ainsi (temporairement ?) dans le top six avec 19 points. Westerlo, quant à lui, n’a pas réussi à redresser la barre après son élimination en coupe contre Beerschot et reste à la 10e place avec 15 points.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Westerlo
Hyun-Gyu Oh

Plus de news

Le petit frère d'un espoir belge fait ses grands débuts en Jupiler Pro League

Le petit frère d'un espoir belge fait ses grands débuts en Jupiler Pro League

15:00
"On a l'air naïfs, faibles" : l'aventure de Will Still à Southampton vire au cauchemar

"On a l'air naïfs, faibles" : l'aventure de Will Still à Southampton vire au cauchemar

16:00
Fred Vanderbiest prend la défense d'Anderlecht : "Quand cette équipe tourne, mieux vaut ne pas être en face"

Fred Vanderbiest prend la défense d'Anderlecht : "Quand cette équipe tourne, mieux vaut ne pas être en face"

14:30
Mathis Suray, le Carolo devenu chouchou du public aux Pays-Bas : "Je ne savais pas quoi faire"

Mathis Suray, le Carolo devenu chouchou du public aux Pays-Bas : "Je ne savais pas quoi faire"

14:00
🎥 "Là, c'est une situation de merde, je n'y vais pas" : la réaction lunaire de John Textor face au RWDM

🎥 "Là, c'est une situation de merde, je n'y vais pas" : la réaction lunaire de John Textor face au RWDM

13:40
Après les critiques, Nilson Angulo a un mot pour Besnik Hasi

Après les critiques, Nilson Angulo a un mot pour Besnik Hasi

13:20
Un concurrent direct en visite : La Louvière peut réaliser une opération en or

Un concurrent direct en visite : La Louvière peut réaliser une opération en or

12:45
🎥 Une légende locale : le retour émouvant de Dries Mertens au Galatasaray

🎥 Une légende locale : le retour émouvant de Dries Mertens au Galatasaray

13:00
Besnik Hasi prend la défense d'un joueur très critiqué : "Il est top, c'est notre patron"

Besnik Hasi prend la défense d'un joueur très critiqué : "Il est top, c'est notre patron"

11:40
1
Rudi Garcia prend note : Mika Godts, l'homme en forme de l'Ajax

Rudi Garcia prend note : Mika Godts, l'homme en forme de l'Ajax

12:30
L'AC Milan prépare une belle récompense pour Alexis Saelemaekers

L'AC Milan prépare une belle récompense pour Alexis Saelemaekers

12:00
Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

11:20
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

11:00
"Notre équipe a besoin de son leadership" : Antonio Conte impatient de retrouver Romelu Lukaku

"Notre équipe a besoin de son leadership" : Antonio Conte impatient de retrouver Romelu Lukaku

10:30
Un duel au sommet : le Bayern de Vincent Kompany roule sur tout... et envoie un avertissement au PSG

Un duel au sommet : le Bayern de Vincent Kompany roule sur tout... et envoie un avertissement au PSG

10:00
Onyedika prêt pour le Barça ? Le joueur et Nicky Hayen ne sont pas sur la même longueur d'onde

Onyedika prêt pour le Barça ? Le joueur et Nicky Hayen ne sont pas sur la même longueur d'onde

09:07
Avec la méthode Hubert, l'Union avance pas à pas : "C'est comme ça qu'on franchira les échelons"

Avec la méthode Hubert, l'Union avance pas à pas : "C'est comme ça qu'on franchira les échelons"

08:51
Dodi Lukebakio explose à Benfica : Mourinho a trouvé sa nouvelle arme

Dodi Lukebakio explose à Benfica : Mourinho a trouvé sa nouvelle arme

09:30
Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"

Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"

08:29
"Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi" : les révélations d'Andi Zeqiri

"Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi" : les révélations d'Andi Zeqiri

07:00
"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

07:30
🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

08:00
Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

23:40
La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

23:20
1
L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

23:00
4
Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

22:40
Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

22:25
L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

22:00
"Marc Wilmots a assumé qu'il s'était trompé" : les dessous du départ de Mircea Rednic

"Marc Wilmots a assumé qu'il s'était trompé" : les dessous du départ de Mircea Rednic

21:00
"Il est temps d'envoyer un message" : les fans de Genk et d'autres clubs en ont assez

"Il est temps d'envoyer un message" : les fans de Genk et d'autres clubs en ont assez

01/11
Plombé par un ancien de Pro League : première défaite pour Sébastien Pocognoli à Monaco

Plombé par un ancien de Pro League : première défaite pour Sébastien Pocognoli à Monaco

21:40
1
Sale après-midi pour Karel Geraerts : Reims piégé par Dunkerque

Sale après-midi pour Karel Geraerts : Reims piégé par Dunkerque

21:20
Sans pitié pour son ancien entraîneur : le Club de Bruges en mode échauffement avant le FC Barcelone

Sans pitié pour son ancien entraîneur : le Club de Bruges en mode échauffement avant le FC Barcelone

20:10
🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

20:30
Virer Besnik Hasi ? Pour le remplacer par qui ? "Si les supporters ont gain de cause, je ne vois que lui"

Virer Besnik Hasi ? Pour le remplacer par qui ? "Si les supporters ont gain de cause, je ne vois que lui"

19:30
Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

18:47

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 0-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 18:30 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved