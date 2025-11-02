La transversale a choisi son camp : Genk se glisse dans le top 6 après une victoire flatteuse à Westerlo

Genk a remporté une victoire 0-1 sur le terrain de Westerlo, ce dimanche après-midi. Un succès précieux qui permet aux Limbourgeois de rejoindre le top 6. Cependant, Kos Karetsas a dû quitter le terrain sur blessure.

Genk s'est rendu à Westerlo, ce dimanche après-midi. L'entraîneur Thorsten Fink a effectué trois changements par rapport au match de coupe contre le RWDM : Kayembe, Sadick et Sor ont pris place dans le onze de départ à la place de Palacios, Kongolo et Adedeji-Sternberg. Du côté de Westerlo, Issame Charaï a titularisé Lucas Mbamba pour la première fois.

Les visiteurs ont débuté le match de manière un peu nonchalante, sans que Westerlo ne parvienne à en profiter immédiatement. Après environ dix minutes, le gardien de Genk, Hendrik Van Crombrugge, a dû intervenir pour la première fois sur un centre.

Genk se récompense avant la pause

Le jeu était assez fluide des deux côtés, même si Genk détenait environ 70 % de possession. Quelques corners dangereux ont suivi, mais le reste de la mi-temps est resté relativement calme, jusqu’à ce qu’Oh ouvre le score pour Genk à la 35e minute. Le Sud-Coréen a décoché une frappe depuis le coin de la surface, trompant Jungdal à contre-pied.

Peu avant la pause, Westerlo est passé tout près de l’égalisation : Haspolat a tenté sa chance, mais son tir a heurté la barre transversale. Les deux équipes sont donc rentrées aux vestiaires sur le score de 0-1. À la reprise, Westerlo est revenu avec davantage d’intensité.





Westerlo méritait mieux en seconde mi-temps

L’équipe locale a obtenu plusieurs occasions, sans parvenir à en profiter. Peu après, Heymans a vu sa tête passer juste au-dessus du but. La chance n’était vraiment pas du côté des Kemphanen : Sayyadmanesh a ensuite enroulé un superbe ballon sur la barre transversale un peu après l’heure de jeu.

Westerlo aurait réellement mérité de revenir. Avant la pause, Genk était légèrement supérieur, mais en seconde période, l’équipe locale a dominé le jeu. Plus tard, Oh a eu une occasion en or pour sceller le match, mais il a manqué le cadre, envoyant le ballon entre une pichenette et une passe directement dans les mains du gardien de Westerlo, Jungdal.

À environ dix minutes de la fin, Genk a subi un coup dur : Kos Karetsas a dû sortir en boitant lors de son remplacement. Fink espèrera que la blessure ne soit pas trop grave, surtout que son jeune prodige était redevenu performant.

Genk conserve la victoire et rejoint le top 6

Malgré une deuxième mi-temps moins maîtrisée, Genk a réussi à conserver sa victoire. Les Limbourgeois s’insèrent ainsi (temporairement ?) dans le top six avec 19 points. Westerlo, quant à lui, n’a pas réussi à redresser la barre après son élimination en coupe contre Beerschot et reste à la 10e place avec 15 points.