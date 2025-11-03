David Hubert répond à Simeone : "Nous serons réalistes"

Diego Simeone a prévenu l'Union Saint-Gilloise : l'Atlético Madrid va vouloir marquer beaucoup de buts ce mardi. David Hubert lui a répondu sobrement.

Après des gifles subies contre Newcastle United et l'Inter Milan, se pourrait-il que l'Union Saint-Gilloise ne fasse plus peur à ses adversaires européens ? Diego Simeone a en tout cas parlé du champion de Belgique comme on parlerait d'un petit poucet, estimant que l'Atlético Madrid devrait "marquer beaucoup" pour faire du bien à son goal-average ce mardi.

Pas le genre de propos qui fait plaisir à David Hubert, mais le coach unioniste a décidé de ne pas se lancer dans la surenchère. "J'ai lu ce qu'il a dit, oui", souriait-il en conférence de presse dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Simeone a notamment déclaré que l'USG jouerait probablement à cinq défenseurs sur la pelouse du Wanda Metropolitano. "Nous pourrions bien tenter ça. Nous allons être très réalistes, on ne vient pas ici pour avoir 80% de possession de balle".

Hubert sait que ce sera difficile, même si l'Union ne dirait pas non à un résultat après deux grosses déceptions à la maison. "Nous avons un plan afin de faire quelquue chose avec le ballon. Tout le monde a marqué récemment chez nous", prévient le coach unioniste. "Raul, David, Rodriguez, Giger... mais si nous avons des occasions, il faudra les mettre".





Il faudra cependant éviter d'être pris par l'importance du moment. "Les joueurs ont des étoiles dans les yeux et il faudra essayer de profiter de l'ambiance ici. Nous avons beaucoup appris de ces deux défaites", prévient David Hubert.