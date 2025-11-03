L'Union doit éviter une nouvelle déroute : l'avertissement de Diego Simeone aux Bruxellois

L'Union Saint-Gilloise devra faire face à un déplacement difficile, ce mardi en Ligue des Champions, sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Diego Simeone a averti les Unionistes, en conférence de presse.

Cette semaine, l’Union Saint-Gilloise sera la première équipe belge à entrer en lice en Europe. Les Bruxellois affronteront mardi soir l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions. L’Union s’envolera lundi en fin de journée vers l’Espagne, mais l’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, a déjà tenu sa conférence de presse.

Le coach argentin connaît bien son adversaire belge. "Il y a quatre semaines, ils ont procédé à un changement d’entraîneur", a-t-il immédiatement relevé, selon Het Nieuwsblad. Mais cela ne constitue pas forcément un avantage pour l’Atlético.

Diego Simeone met l'Union en garde

"C’est une équipe très rapide offensivement et bien organisée. Ils n’hésitent pas à jouer avec cinq défenseurs, et je m’attends à quelque chose de similaire demain", a ajouté Simeone.

L’Atlético connaît quelques difficultés en Ligue des Champions. Le club espagnol a perdu deux de ses trois premiers matchs de phase de groupes et ne totalise que trois points. "Nous avons besoin de ces points pour nous qualifier pour la suite de la compétition", a reconnu l’entraîneur.





"Nous devons gagner demain, de préférence avec un large score. Cela mettra de la pression et nous aurons besoin du soutien de nos supporters, qui est très important", a-t-il conclu. L’Union est donc prévenue.