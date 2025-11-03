"Il a plus besoin de soutien qu'autre chose" : l'entraîneur du LOSC évoque le cas d'Arnaud Bodart

L'entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, a expliqué en conférence de presse comment est géré en interne le cas d'Arnaud Bodart, auteur d'une mauvaise prestation face à Nice.

Berke Özer était de retour dans les cages ce dimanche. Le Turc était absent face à Nice en raison d’une maladie, laissant place au portier belge. Le LOSC a renoué avec la victoire après sa défaite 2-0 face à Nice en s’imposant 1-0 contre Angers.

L’entraîneur est revenu avant la rencontre face au SCO sur la prestation décevante d’Arnaud Bodart en semaine : "C’est vrai que pour Arnaud, ce n’était peut-être pas la meilleure des préparations (il a appris quelques heures avant le match qu’il devait jouer, ndlr)."

"Mais les erreurs font partie du jeu et je ne lui en veux pas. C’est quelqu’un de très humble et c’est le premier à en souffrir. Il a plus besoin de soutien qu’autre chose en ce moment", poursuit-il.

Comment gérer le cas Bodart ?

Le mental du portier belge a certainement été affecté après cette prestation décevante. Mais alors, comment gérer cela ? "Cela fait partie de notre métier. Je pense que lorsque vous êtes coach, vous avez un staff sous votre responsabilité et vous pouvez déléguer des responsabilités. Mais à un moment donné, il faut les assumer. Dans ces moments-là, les joueurs ont besoin de sentir une présence positive et un soutien de leur entraîneur."

"Je pense en plus qu’il y avait moyen de rattraper cette erreur. On pouvait gagner le match malgré ça et alors, peut-être que ça serait passé complètement inaperçu."