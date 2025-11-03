"Il a plus besoin de soutien qu'autre chose" : l'entraîneur du LOSC évoque le cas d'Arnaud Bodart

"Il a plus besoin de soutien qu'autre chose" : l'entraîneur du LOSC évoque le cas d'Arnaud Bodart
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, a expliqué en conférence de presse comment est géré en interne le cas d'Arnaud Bodart, auteur d'une mauvaise prestation face à Nice.

Berke Özer était de retour dans les cages ce dimanche. Le Turc était absent face à Nice en raison d’une maladie, laissant place au portier belge. Le LOSC a renoué avec la victoire après sa défaite 2-0 face à Nice en s’imposant 1-0 contre Angers.

L’entraîneur est revenu avant la rencontre face au SCO sur la prestation décevante d’Arnaud Bodart en semaine : "C’est vrai que pour Arnaud, ce n’était peut-être pas la meilleure des préparations (il a appris quelques heures avant le match qu’il devait jouer, ndlr)."

"Mais les erreurs font partie du jeu et je ne lui en veux pas. C’est quelqu’un de très humble et c’est le premier à en souffrir. Il a plus besoin de soutien qu’autre chose en ce moment", poursuit-il.

Comment gérer le cas Bodart ? 

Le mental du portier belge a certainement été affecté après cette prestation décevante. Mais alors, comment gérer cela ? "Cela fait partie de notre métier. Je pense que lorsque vous êtes coach, vous avez un staff sous votre responsabilité et vous pouvez déléguer des responsabilités. Mais à un moment donné, il faut les assumer. Dans ces moments-là, les joueurs ont besoin de sentir une présence positive et un soutien de leur entraîneur."

"Je pense en plus qu’il y avait moyen de rattraper cette erreur. On pouvait gagner le match malgré ça et alors, peut-être que ça serait passé complètement inaperçu."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Lille OSC
Arnaud Bodart
Bruno Génésio

Plus de news

Christos Tzolis se confie avant le choc face au FC Barcelone : "J'ai déjà joué à La Masia"

Christos Tzolis se confie avant le choc face au FC Barcelone : "J'ai déjà joué à La Masia"

13:00
Un cadre du KRC Genk franchit une étape importante !

Un cadre du KRC Genk franchit une étape importante !

12:40
Un ancien arbitre n'en revient pas après ce tacle violent : "Je n'ai pas souvent vu une faute aussi grave"

Un ancien arbitre n'en revient pas après ce tacle violent : "Je n'ai pas souvent vu une faute aussi grave"

12:20
Ivan Leko se remet en question après la nouvelle lourde défaite de La Gantoise : "Ça m'inquiète"

Ivan Leko se remet en question après la nouvelle lourde défaite de La Gantoise : "Ça m'inquiète"

12:00
L'autre Bertaccini : alors qu'Adriano brille avec Anderlecht, son frère retrouve aussi le sourire en D1 ACFF

L'autre Bertaccini : alors qu'Adriano brille avec Anderlecht, son frère retrouve aussi le sourire en D1 ACFF

11:40
"C'est un bon point à l'extérieur" : Gaëtan Englebert lucide après le match nul du RFC Liège

"C'est un bon point à l'extérieur" : Gaëtan Englebert lucide après le match nul du RFC Liège

11:21
Quand le RWDM a failli recruter un Diable Rouge... mais que cela ne s'est pas fait à cause de John Textor

Quand le RWDM a failli recruter un Diable Rouge... mais que cela ne s'est pas fait à cause de John Textor

11:00
"Je suis un génie en matière de tactique" : Pep Guardiola interrogé sur Jérémy Doku

"Je suis un génie en matière de tactique" : Pep Guardiola interrogé sur Jérémy Doku

10:00
La Louvière fait disjoncter son adversaire : le monologue du coach du Cercle à la hauteur de l'événement Réaction

La Louvière fait disjoncter son adversaire : le monologue du coach du Cercle à la hauteur de l'événement

09:20
Thibaut Courtois réagit à une grande annonce : "Congrats, mon ami"

Thibaut Courtois réagit à une grande annonce : "Congrats, mon ami"

09:40
Le CEO du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il n'a pas fait que ramener le plaisir"

Le CEO du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il n'a pas fait que ramener le plaisir"

09:00
L'ancien joueur du Standard, Aron Dønnum, accusé de racisme, réagit : "Je suis très, très triste"

L'ancien joueur du Standard, Aron Dønnum, accusé de racisme, réagit : "Je suis très, très triste"

08:00
Le sauveur de la RAAL voulait se racheter : "C'est moi qui devais être au marquage sur le corner" Réaction

Le sauveur de la RAAL voulait se racheter : "C'est moi qui devais être au marquage sur le corner"

08:20
"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain

"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain

08:40
Le FC Barcelone prend confiance avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

Le FC Barcelone prend confiance avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

07:30
🎥 Dernier homme, vraiment ? La carte rouge qui a plombé l'Antwerp à Saint-Trond fait débat

🎥 Dernier homme, vraiment ? La carte rouge qui a plombé l'Antwerp à Saint-Trond fait débat

07:00
Malgré un bon match contre Genk, les fans de Westerlo... sifflent leur équipe : "Incompréhensible"

Malgré un bon match contre Genk, les fans de Westerlo... sifflent leur équipe : "Incompréhensible"

06:30
Un trio qui fait vibrer : Vincent Euvrard a-t-il trouvé la bonne formule, au Standard ? Interview

Un trio qui fait vibrer : Vincent Euvrard a-t-il trouvé la bonne formule, au Standard ?

19:30
1
Il fait déjà oublier José Mourinho : débuts idylliques pour Domenico Tedesco en Turquie

Il fait déjà oublier José Mourinho : débuts idylliques pour Domenico Tedesco en Turquie

06:00
Jordi Liongola homme du match, l'attaque au service du collectif : les notes de la RAAL Analyse

Jordi Liongola homme du match, l'attaque au service du collectif : les notes de la RAAL

22:40
Le petit frère d'un Anderlechtois élu meilleur joueur d'un tournoi international avec les U15 d'Anderlecht

Le petit frère d'un Anderlechtois élu meilleur joueur d'un tournoi international avec les U15 d'Anderlecht

23:00
1
Officiel : l'aventure s'arrête après 16 matchs et seulement 4 victoires pour Will Still

Officiel : l'aventure s'arrête après 16 matchs et seulement 4 victoires pour Will Still

22:20
Arne Engels décisif : le Celtic remporte le Old Firm contre les Rangers de Nicolas Raskin

Arne Engels décisif : le Celtic remporte le Old Firm contre les Rangers de Nicolas Raskin

22:00
🎥 Max Dean perd le contrôle : une agression incompréhensible sur Mathieu Maertens et un excès de colère

🎥 Max Dean perd le contrôle : une agression incompréhensible sur Mathieu Maertens et un excès de colère

21:40
Quel temps additionnel de folie ! La RAAL passe par toutes les émotions contre le Cercle

Quel temps additionnel de folie ! La RAAL passe par toutes les émotions contre le Cercle

21:20
2
Ivan Leko bouche bée après la déroute de Gand à OHL : "Il fallait juste rester calme"

Ivan Leko bouche bée après la déroute de Gand à OHL : "Il fallait juste rester calme"

21:00
Un seul but a suffi : Saint-Trond bat l'Antwerp, qui glisse à... l'avant-dernière place de Pro League

Un seul but a suffi : Saint-Trond bat l'Antwerp, qui glisse à... l'avant-dernière place de Pro League

20:40
Les leaders battus, le dernier gagne, et une grosse gifle pour terminer la journée des surprises en D1 ACFF

Les leaders battus, le dernier gagne, et une grosse gifle pour terminer la journée des surprises en D1 ACFF

20:00
"Plus besoin de jouer le championnat" : encore une grande nouvelle pour Vincent Kompany et le Bayern

"Plus besoin de jouer le championnat" : encore une grande nouvelle pour Vincent Kompany et le Bayern

19:00
Tournant dans la course à la montée : Courtrai signe la bonne opération du week-end au Beerschot

Tournant dans la course à la montée : Courtrai signe la bonne opération du week-end au Beerschot

18:40
Débuts de rêve pour Felice Mazzu, La Gantoise d'Ivan Leko s'effondre encore !

Débuts de rêve pour Felice Mazzu, La Gantoise d'Ivan Leko s'effondre encore !

18:13
"Un désavantage" : Thorsten Fink déçu de l'absence des supporters de Genk à Westerlo

"Un désavantage" : Thorsten Fink déçu de l'absence des supporters de Genk à Westerlo

18:00
13 matchs et puis s'en va : Yannick Ferrera est viré !

13 matchs et puis s'en va : Yannick Ferrera est viré !

17:30
1
Arrivé de D2 suisse, double buteur à Zulte : le nouveau gros coup de l'Union ?

Arrivé de D2 suisse, double buteur à Zulte : le nouveau gros coup de l'Union ?

17:00
La fin est proche : après avoir tué Mouscron et détruit Bordeaux, Gerard Lopez coule un autre club historique

La fin est proche : après avoir tué Mouscron et détruit Bordeaux, Gerard Lopez coule un autre club historique

16:30
"On a l'air naïfs, faibles" : l'aventure de Will Still à Southampton vire au cauchemar

"On a l'air naïfs, faibles" : l'aventure de Will Still à Southampton vire au cauchemar

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 11
PSG PSG 1-0 Nice Nice
Monaco Monaco 0-1 Paris FC Paris FC
Auxerre Auxerre 0-1 Marseille Marseille
Rennes Rennes 4-1 Strasbourg Strasbourg
Lille OSC Lille OSC 1-0 Angers Angers
Lens Lens 3-0 Lorient Lorient
Toulouse Toulouse 0-0 Le Havre Le Havre
Nantes Nantes 0-2 Metz Metz
Brest Brest 0-0 Lyon Lyon
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved