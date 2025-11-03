Konstantinos Karetsas sorti en boitant : les dernières nouvelles du jeune prodige grec du Racing Genk

Konstantinos Karetsas sorti en boitant : les dernières nouvelles du jeune prodige grec du Racing Genk
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2041

Le Racing Genk s'est imposé sur le plus petit écart à Westerlo, ce dimanche. Les Limbourgeois ont cru perdre Konstantinos Karetsas dans la bataille, mais sa blessure se révèle beaucoup moins grave que prévu.

Le Racing Genk n’a toujours pas convaincu. Hendrik Van Crombrugge a parlé d’un "mauvais match des deux équipes", tandis que Westerlo aurait au moins pu revendiquer le point du nul.

Mais les Limbourgeois se sont finalement imposés en Campine ce dimanche et retrouvent le top 6 du championnat. Une bonne nouvelle, notamment pour l’entraîneur Thorsten Fink, qui restait toutefois légèrement inquiet en conférence de presse.

Plus de peur que de mal pour Konstantinos Karetsas

Et pour cause : son petit génie, Konstantinos Karetsas, a dû quitter le terrain en boitant à dix minutes du terme. Le jeune Noah Adedeji-Sternberg l’a remplacé.

L’inquiétude était grande pour le milieu offensif de 17 ans, déjà estimé à 23 millions d’euros sur Transfermarkt, tant ses difficultés à poser le pied au sol étaient visibles.

Mais ce lundi, de bonnes nouvelles sont arrivées à la Cegeka Arena. Selon Het Laatste Nieuws, plus de peur que de mal : l’international grec n’a plus ressenti de douleur dans la soirée ni ce lundi. Une simple alerte donc, qui ne devrait pas l’éloigner des terrains.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Konstantinos Karetsas

Plus de news

L'Union a bel et bien reçu un coup de pouce : Jonathan Lardot "déçu" de l'arbitrage sur la phase polémique

L'Union a bel et bien reçu un coup de pouce : Jonathan Lardot "déçu" de l'arbitrage sur la phase polémique

19:40
L'Union doit éviter une nouvelle déroute : l'avertissement de Diego Simeone aux Bruxellois

L'Union doit éviter une nouvelle déroute : l'avertissement de Diego Simeone aux Bruxellois

19:20
Un arbitre de renom pour Bruges - Barcelone : Erik Lambrechts également à l'affiche en Ligue des Champions

Un arbitre de renom pour Bruges - Barcelone : Erik Lambrechts également à l'affiche en Ligue des Champions

19:00
Cinq Diables Rouges seulement : que sont devenus les U17 médaillés de bronze en 2015 ?

Cinq Diables Rouges seulement : que sont devenus les U17 médaillés de bronze en 2015 ?

18:40
Un très bon match... et une défaite frustrante pour les U17 belges en ouverture du Mondial

Un très bon match... et une défaite frustrante pour les U17 belges en ouverture du Mondial

18:20
1
🎥 "Un geste potentiellement mortel" : Serge Gumienny en colère après l'une des grosses fautes du week-end

🎥 "Un geste potentiellement mortel" : Serge Gumienny en colère après l'une des grosses fautes du week-end

17:00
Le Standard, Anderlecht et... OHL à la fête : notre équipe-type de la 13e journée

Le Standard, Anderlecht et... OHL à la fête : notre équipe-type de la 13e journée

16:00
La presse italienne vole au secours de Loïs Openda, pourtant muet depuis sept mois

La presse italienne vole au secours de Loïs Openda, pourtant muet depuis sept mois

17:30
Problème en vue à Saint-Trond ? L'homme fort des Trudonnaires pourrait s'en aller... gratuitement !

Problème en vue à Saint-Trond ? L'homme fort des Trudonnaires pourrait s'en aller... gratuitement !

16:30
Il termine son préavis : un nouvel entraîneur adjoint va s'engager au Standard

Il termine son préavis : un nouvel entraîneur adjoint va s'engager au Standard

15:30
Un cadre du KRC Genk franchit une étape importante !

Un cadre du KRC Genk franchit une étape importante !

12:40
Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?

Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?

14:20
"Nos styles de jeu se ressemblent" : voici ce que l'Union devra faire pour prendre des points à Madrid

"Nos styles de jeu se ressemblent" : voici ce que l'Union devra faire pour prendre des points à Madrid

15:00
"Le rôle de ma vie" : Toby Alderweireld devient... acteur de cinéma

"Le rôle de ma vie" : Toby Alderweireld devient... acteur de cinéma

14:00
Belgique - Argentine dès ce lundi : comment et où suivre la Coupe du monde U17

Belgique - Argentine dès ce lundi : comment et où suivre la Coupe du monde U17

14:40
1
Une première pour la RAAL depuis la venue du Standard : "Le danger était omniprésent, on ne maîtrisait rien" Réaction

Une première pour la RAAL depuis la venue du Standard : "Le danger était omniprésent, on ne maîtrisait rien"

13:20
🎥 Alexis Saelemaekers sort un match XXL face à son ancien club, mais est au cœur d'une polémique en Italie

🎥 Alexis Saelemaekers sort un match XXL face à son ancien club, mais est au cœur d'une polémique en Italie

13:40
1
Christos Tzolis se confie avant le choc face au FC Barcelone : "J'ai déjà joué à La Masia"

Christos Tzolis se confie avant le choc face au FC Barcelone : "J'ai déjà joué à La Masia"

13:00
Un ancien arbitre n'en revient pas après ce tacle violent : "Je n'ai pas souvent vu une faute aussi grave"

Un ancien arbitre n'en revient pas après ce tacle violent : "Je n'ai pas souvent vu une faute aussi grave"

12:20
Ivan Leko se remet en question après la nouvelle lourde défaite de La Gantoise : "Ça m'inquiète"

Ivan Leko se remet en question après la nouvelle lourde défaite de La Gantoise : "Ça m'inquiète"

12:00
L'autre Bertaccini : alors qu'Adriano brille avec Anderlecht, son frère retrouve aussi le sourire en D1 ACFF

L'autre Bertaccini : alors qu'Adriano brille avec Anderlecht, son frère retrouve aussi le sourire en D1 ACFF

11:40
"C'est un bon point à l'extérieur" : Gaëtan Englebert lucide après le match nul du RFC Liège

"C'est un bon point à l'extérieur" : Gaëtan Englebert lucide après le match nul du RFC Liège

11:21
"Il a plus besoin de soutien qu'autre chose" : l'entraîneur du LOSC évoque le cas d'Arnaud Bodart

"Il a plus besoin de soutien qu'autre chose" : l'entraîneur du LOSC évoque le cas d'Arnaud Bodart

10:30
Quand le RWDM a failli recruter un Diable Rouge... mais que cela ne s'est pas fait à cause de John Textor

Quand le RWDM a failli recruter un Diable Rouge... mais que cela ne s'est pas fait à cause de John Textor

11:00
La Louvière fait disjoncter son adversaire : le monologue du coach du Cercle à la hauteur de l'événement Réaction

La Louvière fait disjoncter son adversaire : le monologue du coach du Cercle à la hauteur de l'événement

09:20
"Je suis un génie en matière de tactique" : Pep Guardiola interrogé sur Jérémy Doku

"Je suis un génie en matière de tactique" : Pep Guardiola interrogé sur Jérémy Doku

10:00
Thibaut Courtois réagit à une grande annonce : "Congrats, mon ami"

Thibaut Courtois réagit à une grande annonce : "Congrats, mon ami"

09:40
Le sauveur de la RAAL voulait se racheter : "C'est moi qui devais être au marquage sur le corner" Réaction

Le sauveur de la RAAL voulait se racheter : "C'est moi qui devais être au marquage sur le corner"

08:20
"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain

"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain

08:40
Malgré un bon match contre Genk, les fans de Westerlo... sifflent leur équipe : "Incompréhensible"

Malgré un bon match contre Genk, les fans de Westerlo... sifflent leur équipe : "Incompréhensible"

06:30
Le CEO du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il n'a pas fait que ramener le plaisir"

Le CEO du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il n'a pas fait que ramener le plaisir"

09:00
L'ancien joueur du Standard, Aron Dønnum, accusé de racisme, réagit : "Je suis très, très triste"

L'ancien joueur du Standard, Aron Dønnum, accusé de racisme, réagit : "Je suis très, très triste"

08:00
🎥 Dernier homme, vraiment ? La carte rouge qui a plombé l'Antwerp à Saint-Trond fait débat

🎥 Dernier homme, vraiment ? La carte rouge qui a plombé l'Antwerp à Saint-Trond fait débat

07:00
Le FC Barcelone prend confiance avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

Le FC Barcelone prend confiance avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

07:30
Il fait déjà oublier José Mourinho : débuts idylliques pour Domenico Tedesco en Turquie

Il fait déjà oublier José Mourinho : débuts idylliques pour Domenico Tedesco en Turquie

06:00
Jordi Liongola homme du match, l'attaque au service du collectif : les notes de la RAAL Analyse

Jordi Liongola homme du match, l'attaque au service du collectif : les notes de la RAAL

22:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved