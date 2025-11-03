Konstantinos Karetsas sorti en boitant : les dernières nouvelles du jeune prodige grec du Racing Genk

Le Racing Genk s'est imposé sur le plus petit écart à Westerlo, ce dimanche. Les Limbourgeois ont cru perdre Konstantinos Karetsas dans la bataille, mais sa blessure se révèle beaucoup moins grave que prévu.

Le Racing Genk n’a toujours pas convaincu. Hendrik Van Crombrugge a parlé d’un "mauvais match des deux équipes", tandis que Westerlo aurait au moins pu revendiquer le point du nul.

Mais les Limbourgeois se sont finalement imposés en Campine ce dimanche et retrouvent le top 6 du championnat. Une bonne nouvelle, notamment pour l’entraîneur Thorsten Fink, qui restait toutefois légèrement inquiet en conférence de presse.

Plus de peur que de mal pour Konstantinos Karetsas

Et pour cause : son petit génie, Konstantinos Karetsas, a dû quitter le terrain en boitant à dix minutes du terme. Le jeune Noah Adedeji-Sternberg l’a remplacé.

L’inquiétude était grande pour le milieu offensif de 17 ans, déjà estimé à 23 millions d’euros sur Transfermarkt, tant ses difficultés à poser le pied au sol étaient visibles.

Mais ce lundi, de bonnes nouvelles sont arrivées à la Cegeka Arena. Selon Het Laatste Nieuws, plus de peur que de mal : l’international grec n’a plus ressenti de douleur dans la soirée ni ce lundi. Une simple alerte donc, qui ne devrait pas l’éloigner des terrains.