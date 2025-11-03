L'Union a bel et bien reçu un coup de pouce : Jonathan Lardot "déçu" de l'arbitrage sur la phase polémique

On savait que ce serait LA phase dont l'analyse serait très attendue ce lundi : Jonathan Lardot est revenu sur le premier but de l'Union Saint-Gilloise. La déviation de Mr D'Hondt aurait dû amener l'annulation du but.

Le score assez large de la victoire unioniste au Gaverbeek pourrait laisser croire que ce fut une promenade de santé pour l'USG contre Zulte Waregem (1-4). Mais avant d'ouvrir le score, le champion en titre galérait... et a su profier d'un coup du sort pour inscrire son premier but.

Ainsi, une déviation de Mr D'Hondt a permis à l'Union de partir en contre et d'offrir le 0-1 à Kevin Rodriguez. Une phase dont on a alors pensé, en direct, qu'elle serait revue et annulée. Ce ne sera pas le cas, à la surprise et la colère des Flandriens.

Ce lundi, dans l'émission Under Review de DAZN, Jonathan Lardot, patron de l'arbitrage belge, est revenu sur cette phase et a confirmé ce que beaucoup pensaient : ce but unioniste aurait dû être annulé.

"L’arbitre a un impact sur le contrôle potentiel du ballon du joueur de Zulte. Comme il y a contact avec le ballon de la part de l'arbitre, le jeu doit être arrêté. Ce n’est pas la bonne décision qui a été prise. Je suis déçu", regrette Lardot.





Le but est tombé à la 39e minute, permettant à l'Union Saint-Gilloise de débloquer une situation jusque là bien verrouillée. Giger fera le break avant la pause, et Zulte Waregem ne reviendra jamais dans le match...