Un candidat aux Diables Rouges... à moins que ? Le drôle de cas Mika Godts

Quel début de saison de Mika Godts ! Le jeune milieu de l'Ajax Amsterdam arrive en feu dans cette semaine de sélection. Mais a-t-il ses chances ?

Ce vendredi, Rudi Garcia dévoilera sa sélection pour les matchs au final assez anecdotiques face au Liechtenstein et en déplacement au Kazakhstan. Un match pour lequel il est possible que certains cadres se fassent porter pâle, certificat signé du médecin de leur club au passage, maintenant que la Belgique est assurée à 99% de la Coupe du Monde 2026.

Garcia pourrait donc se lancer dans une petite revue d'effectif élargi, et reprendre des talents qu'il aimerait voir en vue de 2026. Parmi eux, les romantiques cochent souvent le nom de Mika Godts (20 ans), l'un des milieux créatifs les plus beaux à voir jouer de sa génération et un profil assez différent des autres ailiers dont dispose le sélectionneur.

Godts, le beau jeu à l'Ajacide chez les Diables Rouges ?

Génie à la Hazard - ou à la Karetsas qui nous a échappés - plutôt que flèche disruptive à la Doku ou Fofana, Mika Godts a dans son jeu cette arrogance à la fois anderlechtoise et néerlandaise qui en faisait une pépite de Neerpede et a séduit l'Ajax Amsterdam.

Et cette saison, qu'il a entamée blessé, Godts est en train d'exploser : 9 matchs, 4 buts et 4 passes décisives - le bilan est celui d'un sélectionnable.

Mais un petit bémol risque de coûter cher à Mika Godts : malgré tout son talent, il ne compte actuellement... pas une seule minute en U21. Et ce n'est pas faute d'avoir été appelé. Récemment repris, il a ainsi... déclaré forfait d'une façon qui a laissé plus d'un supporter sceptique. Certains à la fédération se demandent si Godts n'attend pas l'équipe A, et rien d'autre. Une attitude qui pourrait déplaire.

Reste qu'à son niveau actuel, et avec notamment l'absence de Malick Fofana, Mika Godts pourrait bel et bien bypasser l'équipe Espoirs et devenir Diable Rouge à court ou à moyen terme. Et on ne peut que se réjouir de voir ses arabesques sous le maillot noir-jaune-rouge...