Une piste du RSC Anderlecht de plus en plus sérieuse ?
Photo: © photonews
Le RSC Anderlecht aurait jeté son dévolu sur un jeune talent de Guinée. Les Mauve et Blanc l'auraient placé en haut de leur liste, selon des médias africains.

Le jeune milieu de terrain guinéen Salifou Camara attire de plus en plus l'attention des clubs européens. Diverses équipes le suivent de près, rapporte AfricaFoot. Et parmi ces clubs, le RSC Anderlecht ferait figure de favori pour s'offrir ses services. 

Le club, qui selon le média africain suit Salifou Camara depuis plus d'un an, n'a jamais renoncé à l'espoir de le faire signer. La nouvelle direction sportive du club aurait ainsi renouvelé son intérêt et entamé des discussions avec le Guinéen.

International U20 guinéen, Salifou Camara évolue actuellement au Hafia FC, au pays. Âgé de 18 ans seulement, il devrait rentrer d'abord en ligne de compte pour le RSCA Futures s'il venait à signer. 

