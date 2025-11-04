📷 Belle initiative à Charleroi : les supporters pourront créer le prochain maillot officiel des Zèbres

Photo: © photonews
C'est une excellente nouvelle pour les supporters : le Sporting Charleroi offre à ses fans la possibilité de créer l'un des maillots officiels pour la saison 2026-2027.

Alors que la saison 2025-2026 n’est pas encore à mi-parcours, certains clubs belges commencent déjà à préparer l’exercice 2026-2027, notamment la conception des prochains maillots officiels.

Le Sporting Charleroi offre à ses supporters une occasion unique : participer au design de la tenue officielle de la saison prochaine. "Le Sporting de Charleroi et son sponsor principal Napoleon Score ont décidé de vous donner la parole… ou plutôt le crayon", annonce le club dans un communiqué publié ce mardi.

L’un des maillots officiels de Charleroi pour la saison prochaine sera créé par un supporter

Concrètement, les supporters zébrés peuvent envoyer leurs idées de design par mail, et l’un de ces dessins sera retenu comme maillot officiel. "Que vous soyez artiste dans l’âme ou simplement passionné par nos couleurs, c’est votre chance de marquer l’histoire du Sporting. Imaginez un maillot qui reflète notre identité, notre région et notre passion commune", poursuit le communiqué.

Les créations peuvent être soumises jusqu’au 27 novembre 2025, soit par mail, soit en déposant le dessin dans l’urne prévue à cet effet dans la boutique officielle.

Un jury, composé de joueurs, de membres du club, de supporters et du sponsor Napoleon Score, sélectionnera les trois meilleurs projets. Les trois finalistes seront ensuite soumis aux votes du public sur les réseaux sociaux le 2 décembre, et le grand gagnant sera révélé le 5 décembre.

