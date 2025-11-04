Des critiques injustifiées ? La star d'Anderlecht rappelle qu'il est indispensable

Thorgan Hazard a subi énormément de critiques cette saison. Le milieu offensif d'Anderlecht avait commencé la saison en fanfare avec quatre buts lors des quatre premiers matchs de championnat, mais son compteur est resté bloqué depuis lors.

Cela a déjà suscité beaucoup de discussions chez de nombreux analystes. Hazard a reçu beaucoup de critiques - pas toujours et pas seulement dans les pages des journaux. Les supporters sur les réseaux sociaux se sont aussi déchaînés : "Il doit partir", "Il a l'air cuit....

Besnik Hasi - qui garde un œil sur ce qui se dit sur ses joueurs - voulait dire quelque chose à ce sujet samedi soir. "Je suis très content de Thorgan Hazard", a déclaré l'entraîneur. "Il prend ses responsabilités, il est le patron. Thorgan est au top."

D'où viennent alors les critiques ? Hazard connaît, ces derniers temps, plus de pertes de balle que ce à quoi nous sommes habitués de sa part. Mais il manque aussi beaucoup d'occasions qu'il aurait auparavant converties les yeux fermés. Cela provoque de la frustration chez les supporters et de l'incompréhension chez les analystes, qui attendent plus de lui.

Mais nous avons prêté l'oreille à Neerpede et il semble qu'il reste, objectivement et en termes de données, le joueur offensif le plus important sur le terrain.

Dans plus de la moitié des occasions créées, Hazard est impliqué. De plus, ses données physiques se révèlent être parmi les meilleures de toute l'équipe. Pas mal pour un joueur de 32 an entouré de jeunes .

Hazard aurait pu avoir beaucoup plus d'assists

Cela pourrait être une des raisons pour lesquelles il est moins frais devant le but. Mais avec quatre buts et trois assists, il est impliqué dans 35% de la production de buts des Mauves. Et ce nombre de passes décisives aurait pu être beaucoup plus élevé. Pensez à cette passe en retrait pour Cvetkovic contre Malines, que le jeune Serbe aurait dû convertir. Il y a bien d'autres exemples, notamment via Luis Vazquez.

Hasi n'envisage absolument pas de sortir Hazard du onze, même s'il doit pour cela décevoir Mario Stroeykens. Ce dernier a du mal à accepter son rôle de remplaçant, mais Hasi commence à l'utiliser comme n°8 pour lui offrir du temps de jeu. Bien entendu, Hasi espère aussi que Thorgan inscrira quelques buts dans les semaines à venir, ce qui calmerait tout le monde...