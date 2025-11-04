Kevin Mac Allister très franc sur son avenir à l'Union : "Le meilleur football du monde se trouve en Europe"

Dans sa troisième saison à l'Union, Kevin Mac Allister vit un véritable conte de fées et dispute, avec ses coéquipiers, la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. Malgré l'intérêt suscité autour de lui, le défenseur central argentin ne songe pas à quitter le Parc Duden.

Kevin Mac Allister dispute déjà sa troisième saison à l’Union Saint-Gilloise. Arrivé d’Argentine en juillet 2023, le défenseur central de 27 ans a transformé sa première expérience en Europe en véritable conte de fées, avec un titre de champion et une participation à la Ligue des Champions à la clé.

Sur la scène européenne, justement, le frère du milieu de terrain de Liverpool et ses coéquipiers affronteront l’Atlético de Madrid ce mardi soir au Wanda Metropolitano. Une rencontre au cours de laquelle Kevin Mac Allister croisera plusieurs compatriotes, comme l’attaquant Julian Alvarez, ainsi que l’entraîneur Diego Simeone, à qui il voue un profond respect.

Kevin Mac Allister ne pense pas à un départ de l’Union

Estimé à 7,5 millions d’euros sur Transfermarkt, l’Argentin est l’un des joueurs phares de l’Union et l’un des profils surveillés sur le marché des transferts. À l’occasion de ce déplacement à l’Atlético de Madrid, Mac Allister a accordé une interview au média espagnol Diario AS, qui l’a interrogé sur son avenir au Parc Duden.

"J’aimerais rester en Europe. Je ne sais pas encore si ce sera à l’Union Saint-Gilloise ou dans un autre championnat. Je n’ai pas d’objectif précis. J’essaie de vivre au jour le jour. La vérité, c’est que je me sens très bien ici, très heureux, les gens m’apprécient et je les apprécie beaucoup."





Le meilleur football du monde se trouve en Europe"

L’idée de Kevin Mac Allister n’est donc pas de quitter l’Union à la fin de la saison. Mais parfois, dans la vie d’un footballeur, le train idéal ne passe qu’une fois. "À mon avis, le meilleur football du monde se trouve en Europe."

"L’élite du football est ici, et on a toujours envie de s’en rapprocher le plus possible. On verra bien, il reste encore du temps avant le prochain mercato. Il me reste un an et demi de contrat avec l’Union, donc je n’y pense pas vraiment. Ce ne serait pas judicieux, à mon avis", a-t-il conclu.