La relève déjà assurée ? Un jeune gardien belge de seulement 15 ans reçoit une récompense individuelle

La Belgique détient décidément de nombreux talents au poste de gardien. Le jeune Noa Vandenabeele, à peine âgé de 15 ans, fait déjà parler de lui.

C’est une certitude, la Belgique a certainement l’un des effectifs avec le plus de bons gardiens au monde. Thibaut Courtois, Matz Sels, Mike Penders, Senne Lammens : nombreux sont les portiers belges, jeunes ou expérimentés.

C’est un poste pour lequel la Belgique ne doit pas s’inquiéter. Par le passé, il y avait par exemple Simon Mignolet et, si l’on remonte très loin, un certain Michel Preud’homme.

Cette semaine, c’est Noa Vandenabeele qui s’est montré. Lors d’un tournoi dans le Val-de-Marne, il a été élu meilleur gardien de la compétition.

Déjà professionnel

Le joueur de seulement 15 ans évolue sous les couleurs des jeunes de La Gantoise. International belge U16, il est vu comme l’un des plus grands jeunes talents au poste de portier en Belgique.

En juin dernier, il avait déjà paraphé son premier contrat professionnel avec les Buffalos. Il s’était notamment distingué lors de la KDB Cup. "Vandenabeele est un gardien très prometteur, également courtisé par plusieurs autres clubs belges. Noa possède une belle présence et de bons réflexes. Il est solide sur les ballons aériens, performant dans les duels et à l’aise dans la relance au pied", avait écrit le club gantois à propos de sa jeune pépite.