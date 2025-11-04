La Tribune optimiste pour le Standard : "Il y a une place à prendre dans le top 6..."

Sur le plateau de la RTBF, on a analysé les chances du Standard d'intégrer le top 6 en fin de saison. La victoire dans le choc wallon a rendu assez optimiste les consultants de la Tribune.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas vraiment pour le Standard. Les Rouches semblent, comme souvent, capables du meilleur comme du pire. Vendredi, on a eu droit au meilleur avec une belle victoire face au Sporting Charleroi.

Et alors qu'aucun peloton ne se dégage vraiment derrière le duo Union-Bruges pour former un top 6 crédible, le plateau de La Tribune voit une opportunité en or pour le Standard.

"Moi, vous ne me demandez pas mon avis sur le sujet mais je le donne tout de même : le Standard sera dans le top 6", clamait d'emblée Stéphane Streker, consultant emblématique. "Vincent Euvrard commence à mettre quelque chose en place".

Le Standard dans le top 6 ?

Philippe Albert n'était pas forcément en désaccord avec lui : "Je pars du principe que cette saison, l'Antwerp n'en sera pas. Cela implique qu'il y aura une place à prendre, donc pourquoi pas", estime l'ancien du RSC Anderlecht et de Charleroi.

Enfin, Cécile de Gernier soulignait la capacité du Standard à prendre des points malgré des absences répétées dans certains secteurs de jeu. "Ils ont les qualités pour le faire, ils prennent les points qu'il faut malgré des blessés. Et ce serait bien qu'ils y soient", estime-t-elle. Mais on le sait à Sclessin : la vérité d'un weekend, et donc d'un lundi, n'est jamais celle du suivant ...