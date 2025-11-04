Où en est le stade de Bruges ? Le bourgmestre est étonnamment... optimiste

Où en est le stade de Bruges ? Le bourgmestre est étonnamment... optimiste

Le sujet du nouveau stade du Club de Bruges traîne depuis longtemps dans les cartons. Et pourtant, le bourgmestre Dirk De Fauw (CD&V) reste toutefois optimiste quant à la situation.

Le Jan Breydelstadion existe depuis 1975 et bien qu'il ait été rénové pour l'Euro 2000, tout le monde semble s'accorder sur un point : il a fait son temps, surtout quand il sert d'enceinte au plus grand club du pays, qui joue régulièrement la Champions League. 

Voilà des années maintenant que le Club veut donc construire un nouveau stade, mais malgré de nombreuses pistes explorées, la première pierre du projet n'a pas encore été posée. 

« Il ne restait qu'une seule solution : construire un nouveau stade à côté de l'existant et démolir l'actuel une fois les travaux terminés », a déclaré le bourgmestre Dirk De fauw (CD&V) dans les colonnes de La Dernière Heure à ce sujet.

Quand le nouveau stade du Club Bruges sera-t-il construit ?

De fauw est optimiste quant à l'avenir et pense que cela pourrait maintenant avancer rapidement, même si différentes procédures sont encore en cours auprès du Conseil d'État et du Conseil pour les différends de permis.

« J'espère voir le nouveau stade le plus rapidement possible. Si les procédures se déroulent bien, les décisions judiciaires devraient tomber à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Si les décisions sont favorables, le club pourrait commencer la construction dès l'année prochaine. » Le plan reste donc d'inaugurer le nouveau stade en 2028, de très longues années après les premières discussions. 

Commentaire
Corrigeer
