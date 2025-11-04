Pas de duel avec De Bruyne et Lukaku pour Arthur Theate : "Ce n'est pas facile pour lui et sa famille"

Le Napoli accueillera Francfort ce mardi soir en Ligue des Champions. En conférence de presse côté allemand, c'est Arthur Theate qui s'est présenté. Le Diable Rouge a adressé un message à ses compatriotes Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, blessés et absents pour la rencontre.

Trois matchs, trois fois 5-1. L’Eintracht Francfort fait preuve d’une certaine régularité… mais pas dans le bon sens, en Ligue des Champions. Après une large victoire face contre Galatasaray, le club allemand s’est effondré face à Liverpool et l’Atlético de Madrid lors des deuxième et troisième journées.

Ce mardi, un autre déplacement périlleux attend le pensionnaire de Bundesliga, sur la pelouse du Napoli. Lundi, à la veille de la rencontre, c’est Arthur Theate qui s’est présenté en conférence de presse pour les Allemands. Le Diable Rouge a adressé un message à Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, qu’il ne retrouvera pas sur le terrain puisque ses deux compatriotes sont blessés.

"J’ai envoyé un petit message à Kevin quand il s’est blessé, mais je l’ai ensuite laissé tranquille. Ce n’est pas une période facile pour lui et pour sa famille. Il est clair que j’aurais aimé l’affronter", a déclaré le défenseur central. "C’est l’un des meilleurs joueurs du monde", a-t-il ajouté.

Arthur Theate est en contact régulier avec Romelu Lukaku

Kevin De Bruyne ne devrait pas revenir avant 2026. Romelu Lukaku, en revanche, est rentré en Italie la semaine dernière pour poursuivre sa rééducation et pourrait retrouver les terrains avant la fin de l’année.





"Je suis souvent en contact avec Romelu. Le football lui manque, mais je pense qu’il est sur le point de revenir." Les deux hommes devraient se croiser dans les travées du stade Diego-Armando-Maradona, avant ou après le match, mais pas sur le terrain — pour leur plus grande frustration à tous les deux.