La blessure qui a tout changé : Anderlecht a pensé à faire revenir un Diable Rouge cet été

La blessure qui a tout changé : Anderlecht a pensé à faire revenir un Diable Rouge cet été
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4305

Le Borussia Dortmund affronte Manchester City en Ligue des Champions ce soir. Julien Duranville n'est pas encore repris avec le groupe.

Au-delà des retrouvailles d'Erling Haaland avec son ancien club, le duel de ce soir aurait pu nous valoir un match dans le match particulièrement excitant entre Jérémy Doku et Julien Duranville, deux ailiers belges supersoniques formés à Anderlecht.

Mais nous n'y aurons pas droit. Duranville revient seulement de blessure. Victime d'une rupture de l'articulation acromio-claviculaire, le Bruxellois de 19 ans n'a rejoué pour la première fois que l'équipe réserve que ce weekend, en quatrième division.

Quel avenir à Dortmund ?

Il est donc loin d'être prêt à disputer un match face à ce qui se fait de mieux sur le continent. Un cycle de retour de blessure que le jeune Diable Rouge ne connaît que trop bien depuis son arrivée au BVB.

En plus de cela, l'entraîneur Niko Kovac ne l'a que très peu fait jouer lorsqu'il était mobilisable. Sur l'année 2025, Duranville n'a ainsi débuté que deux matchs avec l'équipe première, avant l'arrivée de Kovac au mois de février.

Une situation qui a suscité l'intérêt...d'Anderlecht. Selon Het Laatste Nieuws, le Sporting voulait le rapatrier en prêt au Lotto Park cet été. Mais cela ne s'est pas fait, en raison d'une nouvelle blessure. L'idée pourrait être reconsidérée cet hiver. Avec un petit clin d'oeil à Nathan De Cat, qui sort avec Sarah Duranville, la soeur de Julien. À ce stade de sa carrière, ce dernier a en tout cas besoin de jouer.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Julien Duranville

Plus de news

La Masia en Blauw en Zwart : l'exploit du Club de Bruges contre Barcelone en Youth League !

La Masia en Blauw en Zwart : l'exploit du Club de Bruges contre Barcelone en Youth League !

17:24
📷 Le voilà enfin : le nouveau maillot des Diables Rouges officiellement dévoilé

📷 Le voilà enfin : le nouveau maillot des Diables Rouges officiellement dévoilé

16:50
🎥 Sous les applaudissements de Lewandowski : quand Hansi Flick demande son numéro à un ancien Diable

🎥 Sous les applaudissements de Lewandowski : quand Hansi Flick demande son numéro à un ancien Diable

16:30
"Il a pris une énorme tarte" : les propos autour de Sébastien Pocognoli qui font polémique en France

"Il a pris une énorme tarte" : les propos autour de Sébastien Pocognoli qui font polémique en France

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11: Burlet - Still - Hayen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11: Burlet - Still - Hayen

14:20
Les grands clubs européens tenus en respect : le fils de Michel Preud'Homme veut continuer sur sa lancée

Les grands clubs européens tenus en respect : le fils de Michel Preud'Homme veut continuer sur sa lancée

15:00
De la Premier League à Dender pour assurer le Mondial : portrait de la nouvelle sensation du championnat belge

De la Premier League à Dender pour assurer le Mondial : portrait de la nouvelle sensation du championnat belge

14:40
Officiel : transfert surprise pour un jeune Liégeois, qui se relance en France

Officiel : transfert surprise pour un jeune Liégeois, qui se relance en France

14:20
🎥 "Oui, je vais mal dormir" : Louis Patris explique son gros raté dans le temps additionnel

🎥 "Oui, je vais mal dormir" : Louis Patris explique son gros raté dans le temps additionnel

14:00
Comme en 2022, Thibaut Courtois a dégoûté Liverpool, mais cette fois en vain : "À ce niveau, ça se paie cash"

Comme en 2022, Thibaut Courtois a dégoûté Liverpool, mais cette fois en vain : "À ce niveau, ça se paie cash"

13:40
Retournement de situation : le parquet conteste la décision du Comité disciplinaire sur Max Dean

Retournement de situation : le parquet conteste la décision du Comité disciplinaire sur Max Dean

12:40
La grande classe de Vincent Kompany après PSG - Bayern : "J'espère que ça ira"

La grande classe de Vincent Kompany après PSG - Bayern : "J'espère que ça ira"

13:20
1
Personne n'est épargné : comment l'affaire des drônes au-dessus de Zaventem impacte le retour de l'Union

Personne n'est épargné : comment l'affaire des drônes au-dessus de Zaventem impacte le retour de l'Union

13:00
"De niveau mondial", "il pourrait jouer à Manchester City" : Hans Vanaken franchit un cap historique en Europe

"De niveau mondial", "il pourrait jouer à Manchester City" : Hans Vanaken franchit un cap historique en Europe

12:20
"Bruges peut devenir un cauchemar" : le Barça ne se voit pas gagner d'avance au Jan Breydel

"Bruges peut devenir un cauchemar" : le Barça ne se voit pas gagner d'avance au Jan Breydel

12:00
Une clause libératoire à 100 millions : quand Barcelone misait gros sur un joueur actuel du Club de Bruges

Une clause libératoire à 100 millions : quand Barcelone misait gros sur un joueur actuel du Club de Bruges

11:40
Le Club de Bruges reçoit le FC Barcelone ce mardi soir : les Blauw en Zwart rêvent de créer l'exploit

Le Club de Bruges reçoit le FC Barcelone ce mardi soir : les Blauw en Zwart rêvent de créer l'exploit

11:00
"Ça aurait pu être 2-2" : Diego Simeone ne le cache pas, l'Union a bousculé l'Atlético à Madrid

"Ça aurait pu être 2-2" : Diego Simeone ne le cache pas, l'Union a bousculé l'Atlético à Madrid

11:20
📷 Une saison galère : la RAAL La Louvière donne des nouvelles de la blessure de Mouhamed Belkheir

📷 Une saison galère : la RAAL La Louvière donne des nouvelles de la blessure de Mouhamed Belkheir

10:30
📷 "Même des grands d'Europe ne le font pas" : sous le déluge, le gros coup de Sébastien Pocognoli et Monaco

📷 "Même des grands d'Europe ne le font pas" : sous le déluge, le gros coup de Sébastien Pocognoli et Monaco

10:00
"Très actif et dynamique" : la presse anglaise applaudit Leandro Trossard et salue un Arsenal record

"Très actif et dynamique" : la presse anglaise applaudit Leandro Trossard et salue un Arsenal record

09:30
"Fier de l'image donnée sur la scène internationale" : David Hubert estime que l'Union méritait mieux à Madrid

"Fier de l'image donnée sur la scène internationale" : David Hubert estime que l'Union méritait mieux à Madrid

09:00
"On constate une évolution" : Arthur Theate et Francfort tiennent tête à un Napoli sans ses Diables

"On constate une évolution" : Arthur Theate et Francfort tiennent tête à un Napoli sans ses Diables

08:30
🎥 Il s'en sort bien : Daam Foulon fixé sur sa suspension avec l'Antwerp

🎥 Il s'en sort bien : Daam Foulon fixé sur sa suspension avec l'Antwerp

07:40
"Un électrochoc à l'Europe", "incroyablement bon" : Vincent Kompany et le Bayern portés aux nues en Allemagne

"Un électrochoc à l'Europe", "incroyablement bon" : Vincent Kompany et le Bayern portés aux nues en Allemagne

08:00
La Gantoise obtient gain de cause : voici la sanction finalement retenue pour Max Dean

La Gantoise obtient gain de cause : voici la sanction finalement retenue pour Max Dean

07:00
Quelques jours seulement après son licenciement, déjà un nouveau job pour Will Still ? Un journaliste lui trouve un club idéal

Quelques jours seulement après son licenciement, déjà un nouveau job pour Will Still ? Un journaliste lui trouve un club idéal

07:20
Jacky Mathijssen recadre un joueur de Genk après des propos jugés inappropriés

Jacky Mathijssen recadre un joueur de Genk après des propos jugés inappropriés

06:30
Besnik Hasi avait vu juste : "C'est d'autant plus dur pour lui"

Besnik Hasi avait vu juste : "C'est d'autant plus dur pour lui"

22:00
Le Bayern poursuit sa série folle, Liverpool bat le Real malgré un grand Courtois : le résumé de la soirée

Le Bayern poursuit sa série folle, Liverpool bat le Real malgré un grand Courtois : le résumé de la soirée

23:26
L'Union paye cash son manque de réalisme : les Madrilènes s'imposent face aux Bruxellois

L'Union paye cash son manque de réalisme : les Madrilènes s'imposent face aux Bruxellois

22:59
Anders Dreyer récompensé d'un titre individuel en MLS devant Son Heung-Min et Philipp Zinckernagel

Anders Dreyer récompensé d'un titre individuel en MLS devant Son Heung-Min et Philipp Zinckernagel

20:30
Joaquin Seys ne se cache pas avant d'affronter le FC Barcelone...

Joaquin Seys ne se cache pas avant d'affronter le FC Barcelone...

22:30
La relève déjà assurée ? Un jeune gardien belge de seulement 15 ans reçoit une récompense individuelle

La relève déjà assurée ? Un jeune gardien belge de seulement 15 ans reçoit une récompense individuelle

21:00
1
Voici pourquoi la dernière venue du FC Barcelone à Bruges est entrée dans l'histoire

Voici pourquoi la dernière venue du FC Barcelone à Bruges est entrée dans l'histoire

21:40
"C'est ça, l'objectif principal" : l'entraîneur de Chelsea s'explique sur sa gestion de Roméo Lavia

"C'est ça, l'objectif principal" : l'entraîneur de Chelsea s'explique sur sa gestion de Roméo Lavia

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved