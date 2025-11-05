La blessure qui a tout changé : Anderlecht a pensé à faire revenir un Diable Rouge cet été

Le Borussia Dortmund affronte Manchester City en Ligue des Champions ce soir. Julien Duranville n'est pas encore repris avec le groupe.

Au-delà des retrouvailles d'Erling Haaland avec son ancien club, le duel de ce soir aurait pu nous valoir un match dans le match particulièrement excitant entre Jérémy Doku et Julien Duranville, deux ailiers belges supersoniques formés à Anderlecht.

Mais nous n'y aurons pas droit. Duranville revient seulement de blessure. Victime d'une rupture de l'articulation acromio-claviculaire, le Bruxellois de 19 ans n'a rejoué pour la première fois que l'équipe réserve que ce weekend, en quatrième division.

Quel avenir à Dortmund ?

Il est donc loin d'être prêt à disputer un match face à ce qui se fait de mieux sur le continent. Un cycle de retour de blessure que le jeune Diable Rouge ne connaît que trop bien depuis son arrivée au BVB.

En plus de cela, l'entraîneur Niko Kovac ne l'a que très peu fait jouer lorsqu'il était mobilisable. Sur l'année 2025, Duranville n'a ainsi débuté que deux matchs avec l'équipe première, avant l'arrivée de Kovac au mois de février.

Une situation qui a suscité l'intérêt...d'Anderlecht. Selon Het Laatste Nieuws, le Sporting voulait le rapatrier en prêt au Lotto Park cet été. Mais cela ne s'est pas fait, en raison d'une nouvelle blessure. L'idée pourrait être reconsidérée cet hiver. Avec un petit clin d'oeil à Nathan De Cat, qui sort avec Sarah Duranville, la soeur de Julien. À ce stade de sa carrière, ce dernier a en tout cas besoin de jouer.