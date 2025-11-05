La Gantoise obtient gain de cause : voici la sanction finalement retenue pour Max Dean

Max Dean écope d'une suspension de deux matches effectifs et de deux avec sursis de la part de la Commission de discipline. La suspension supplémentaire demandée pour sa réaction après le carton rouge n'a pas été retenue.

L’attaquant britannique de La Gantoise a comparu mardi devant la Commission de discipline après son exclusion face à OH Louvain. Il a exprimé des regrets pour son geste. Le parquet de l’Union belge avait requis trois matches de suspension effectifs et un avec sursis. Finalement, Dean a été suspendu pour deux rencontres, avec deux matches supplémentaires sous condition, rapporte le Belang van Limburg.

La commission a estimé que la jambe tendue de Dean était effectivement dangereuse, mais que Mathieu Maertens n’avait été que légèrement touché et était tombé à cause de sa jambe d’appui. De plus, Max Dean n’avait encore jamais été sanctionné auparavant. Il manquera donc les rencontres face à Genk et Westerlo.

Outre le tacle, la réaction de Max Dean après son carton rouge a également été examinée. Le parquet la jugeait “agressive” et demandait une sanction supplémentaire. Max Dean a reconnu que les images n’étaient pas flatteuses et a déclaré qu’il en tirait une leçon. La Gantoise a défendu que la réaction n’était pas dirigée contre l’arbitre, mais contre Birger Verstraete d’OH Louvain.

Sébastien Ronse, directeur opérationnel et avocat du club, a affirmé que Verstraete avait provoqué Max Dean à deux reprises : après son penalty manqué et après l’exclusion. La Gantoise a estimé qu’infliger une sanction supplémentaire pour un conflit verbal entre joueurs créerait un précédent indésirable.

Le comité donne raison à La Gantoise, un recours reste possible

Le club a mis en garde contre le risque que certains entraîneurs encouragent leurs joueurs à provoquer des adversaires exclus. Le Comité disciplinaire a suivi la logique de La Gantoise. La réaction de Dean a été jugée problématique, mais ne tombait pas, selon le règlement, sous les articles justifiant une suspension supplémentaire. Le parquet conserve toutefois le droit de faire appel de la décision. Une décision définitive pourrait donc encore suivre.