Le grand gagnant du choc wallon : Mohammed El Hankouri, un meneur de jeu à l'ancienne pour le Standard

Pour sa deuxième titularisation en championnat, Mohammed El Hankouri a convaincu contre Charleroi. De quoi lui permettre de s'imposer dans les semaines à venir ?

Cet été, le transfert de Mohammed El Hankouri est sans doute celui qui a fait le moins de bruit à Sclessin. Pas la moindre fuite pour faire monter la sauce les jours précédant son officialisation. Pas de conférence de presse de présentation.

Un transfert pourtant particulièrement satisfaisant à boucler pour Marc Wilmots : le directeur sportif des Rouches connaissait bien le joueur (qui évoluait en deuxième division allemande) et a su avancer dans la discrétion du début à la fin pour signer gratuitement un joueur expérimenté évalué à deux millions d'euros par Transfermarkt.

Pourtant, pas de trace du joueur dans le groupe lors des trois derniers matchs de championnat. Il a fallu attendre la fin du mois d'août pour le voir faire ses débuts. C'était lors de la réception du Cercle de Bruges. La défaite 0-3 avait précipité le départ de Mircea Rednic. On a connu mieux comme intronisation.

Pareil pour sa première titularisation face à Malines, conclue par une mauvaise première mi-temps et une sortie au repos. Depuis, le milieu offensif n'est plus sorti du banc jusqu'à son entrée au jeu à la pause lors de la déroute à La Gantoise. Mais entretemps, Mohammed El Hankouri a tout de même eu le temps de s'illustrer.

Enfin lancé ?

En Coupe, l'ancien international espoir marocain a montré la voie à suivre en délivrant l'assist sur le but de l'égalisation de Thomas Henry, se révélant comme l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse. La bonne entente entre les deux hommes était encore perceptible vendredi lors du choc wallon contre Charleroi.

Là où le Français commence à trouver ses marques dans le rectangle adverse, El Hankouri trouve les siennes quelques mètres plus bas. Avec sa dégaine tout droit sortie du siècle dernier - chaussettes abaissées, pas de protège-tibias - le garçon a sans doute offert face aux Zèbres une partition assez fidèle à ce qu'il a à offrir à l'équipe, avec ses défauts et ses qualités. Une partition de meneur de jeu à l'ancienne.

Sur l'ouverture du score, sa maîtrise technique lui permet de lancer Rafiki Saïd dans le rectangle et de prendre de vitesse la défense de Charleroi. El Hankouri s'est également illustré par son volume de jeu, que ce soit par ses duels remportés ou par ses nombreuses projections aux abords du rectangle adverse, souvent à la bonne place pour flairer les espaces.

Cela lui a permis de se ménager une belle occasion à l'heure de jeu. C'est là qu'une certaine lenteur dans l'éxécution est apparue, permettant aux défenseurs carolos de revenir pour refermer la fenêtre de tir et contrer sa frappe. La balance est désormais entre les mains de Vincent Euvrard pour le départager de Dennis Ayensa, son concurrent direct.

Avant le choc wallon, l'ancien de l'Union avait débuté les cinq dernières rencontres de championnat. L'attaquant allemand finira sans doute la saison avec plus de buts au compteur, mais la relation technique d'El Hankouri avec les autres offensifs du Standard semble plus fluide. Ses combinaisons avec Adnane Abid et Rafiki Saïd accélèrent le jeu liégeois et le rendent moins prévisible.

Euvrard a d'ailleurs déclaré qu'il préférait les duos El Hankouri - Henry et Ayensa - Nkada à celui formé par Ayensa et Henry. Dans la configuration actuelle, Mohammed El Hankouri semble donc avoir une belle carte à jouer. A Sclessin, les profils atypiques ont souvent trouvé grâce auprès des supporters. El Hankouri pourrait emprunter cette voie, surtout s'il manifeste plus d'entrain que Marko Bulat.