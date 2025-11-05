Officiel : une signature qui ravit Silvio Proto à Anderlecht

Mattis Seghers a prolongé son contrat à Anderlecht. Le jeune gardien veut s'inscrire dans la durée chez les Mauves.

En janvier 2024, Mattis Seghers avait signé son premier contrat professionnel avec Anderlecht. A l'époque, du haut des ses 15 ans, il mesurait déjà 1m90. Depuis, le garçon a progressé, l'en voilà récompensé.

Seghers a en effet déjà signé un nouveau contrat. Il est désormais lié au Sporting jusqu'en 2028. Une décision qui ravit Silvio Proto, revenu au club cet été en tant que coordinateur des gardiens, des équipes de jeunes à l'équipe A.

Un nom à retenir pour le prochaines années ?

"Matthis est un jeune gardien talentueux et entièrement dédié au football. C'est un garçon qui a les pied sur terre. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à travailler avec lui pour accomplir plusieurs objectifs communs", se réjouit Proto.

Matthis Seghers marchera-t-il un jour dans les pas de son glorieux aîné ? Chaque chose en son temps : le jeune gardien a déjà été appelé à une reprise sur le banc des RSCA Futures la saison dernière, mais il défend actuellement les buts des U18.

En attendant, ce nouveau contrat est une belle preuve de confiance de la part du club, et une volonté de Silvio Proto de faire éclore des gardiens made in Neerpede. C'est que le dernier gardien titulaire formé au club remonte à Davy Roef, juste après le départ de Proto.