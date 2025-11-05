Une clause libératoire à 100 millions : quand Barcelone misait gros sur un joueur actuel du Club de Bruges

Ce soir, le Club de Bruges accueille le FC Barcelone. Un joueur des Blauw en Zwart aurait particulièrement voulu retrouver les Catalans.

Quand Ludovit Reis a signé au Club de Bruges cet été, une ligne de son CV a particulièrement retenu l'attention des observateurs : FC Barcelone. Après Ferran Jutgla et Victor Barbera (attaquant espagnol qui ne s'est jamais imposé en équipe première lors de la saison 2023/2024), les Blauw en Zwart ont attiré un autre ancien Catalan.

Certes, Reis n'a jamais disputé la moindre minute en match officiel pour l'équipe première du Barca, se contentant de 25 apparitions avec la réserve, en troisième division. Son aventure à Barcelone n'est pourtant pas dénuée de moments forts. A commencer par son arrivée.

Des étoiles plein les yeux

Lorsqu'il signe chez les Blaugranas en 2019, le natif d'Haarlem a déjà disputé 45 matchs d'Eredivisie avec le FC Groningen et est international U21 avec les Pays-Bas. Convaincu du potentiel, le Barca débourse trois millions d'euros. Mais plus marquante encore est sa clause libératoire : lors de la signature du contrat, elle est fixée à...100 millions par la direction.

Malgré son statut de joueur de l'équipe réserve lors des matchs du weekend, Reis s'entraîne régulièrement avec l'équipe fanion et ouvre de grands yeux : "Lionel Messi était évidemment le plus impressionnant. Vivre ça en tant que jeune joueur, quand tu regardes tout autour de toi pendant les entraînements, c'est juste incroyable", se souvient-il pour DAZN.





Cela lui vaut un apprentissage à grande vitesse : "Sergio Busquets et Frenkie De Jong étaient très bienveillants. Ils donnaient beaucoup de conseils, même s'il n'y avait qu'un petit pas de plus à faire à gauche ou à droite. Et en tant que jeune milieu de terrain, tu observes naturellement leur jeu".

Malheureusement pour lui, la pandémie de coronavirus vient mettre en suspens son rêve catalan. Lorsque la situation sanitaire permet au monde du football de sortir de son hibernation forcée, Reis est prêté au VFL Osnabrück, en deuxième division allemande. Cet été-là, il venait pourtant d'effectuer sa première apparition sur une feuille de match de l'équipe fanion. Mais il aurait sans doute préféré l'oublier, comme tout le club.

Déjà repris pour le huitième de finale de Ligue des Champions contre Naples finalement disputé au mois d'août, le futur joueur du Club de Bruges prend à nouveau place sur le banc lors du fameux naufrage 2-8 contre le Bayern Munich. Assis aux côtés de garçons comme Ivan Rakitic, Ansu Fati, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, il assiste impuissant au carnage.

À défaut de revenir par la grande porte en Catalogne, son prêt à Osnabrück lui permettra de se faire repérér par Hambourg, l'un des épouvantails de la 2.Bundesliga. Loin des 100 millions imaginés par Barcelone, il rejoint finalement le HSV en tant que joueur libre et aide l'équipe à enfin retrouver la Bundesliga, le brassard de capitaine autour du bras.

De retrouvailles, il aurait également dû en être question ce soir. Lorsqu'il a signé à Bruges, Ludovit Reis ne savait pas encore que le tirage au sort de la Ligue des Champions réserverait aux Blauw en Zwart la réception du Barca. Mais cette blessure à l'épaule le prive du rendez-vous. Il ne pourra donc pas montrer aux Blaugranas les progrès réalisés en Allemagne depuis son départ. Mais soyez sûr qu'il briefera ses coéquipiers sur Frenkie De Jong et consorts. Même s'il n'y a qu'un petit pas de plus à faire à gauche ou à droite.