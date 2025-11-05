Une clause libératoire à 100 millions : quand Barcelone misait gros sur un joueur actuel du Club de Bruges

Une clause libératoire à 100 millions : quand Barcelone misait gros sur un joueur actuel du Club de Bruges
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Ce soir, le Club de Bruges accueille le FC Barcelone. Un joueur des Blauw en Zwart aurait particulièrement voulu retrouver les Catalans.

Quand Ludovit Reis a signé au Club de Bruges cet été, une ligne de son CV a particulièrement retenu l'attention des observateurs : FC Barcelone. Après Ferran Jutgla et Victor Barbera (attaquant espagnol qui ne s'est jamais imposé en équipe première lors de la saison 2023/2024), les Blauw en Zwart ont attiré un autre ancien Catalan. 

Certes, Reis n'a jamais disputé la moindre minute en match officiel pour l'équipe première du Barca, se contentant de 25 apparitions avec la réserve, en troisième division. Son aventure à Barcelone n'est pourtant pas dénuée de moments forts. A commencer par son arrivée.

Des étoiles plein les yeux

Lorsqu'il signe chez les Blaugranas en 2019, le natif d'Haarlem a déjà disputé 45 matchs d'Eredivisie avec le FC Groningen et est international U21 avec les Pays-Bas. Convaincu du potentiel, le Barca débourse trois millions d'euros. Mais plus marquante encore est sa clause libératoire : lors de la signature du contrat, elle est fixée à...100 millions par la direction.

Malgré son statut de joueur de l'équipe réserve lors des matchs du weekend, Reis s'entraîne régulièrement avec l'équipe fanion et ouvre de grands yeux : "Lionel Messi était évidemment le plus impressionnant. Vivre ça en tant que jeune joueur, quand tu regardes tout autour de toi pendant les entraînements, c'est juste incroyable", se souvient-il pour DAZN.

Cela lui vaut un apprentissage à grande vitesse : "Sergio Busquets et Frenkie De Jong étaient très bienveillants. Ils donnaient beaucoup de conseils, même s'il n'y avait qu'un petit pas de plus à faire à gauche ou à droite. Et en tant que jeune milieu de terrain, tu observes naturellement leur jeu".

Malheureusement pour lui, la pandémie de coronavirus vient mettre en suspens son rêve catalan. Lorsque la situation sanitaire permet au monde du football de sortir de son hibernation forcée, Reis est prêté au VFL Osnabrück, en deuxième division allemande. Cet été-là, il venait pourtant d'effectuer sa première apparition sur une feuille de match de l'équipe fanion. Mais il aurait sans doute préféré l'oublier, comme tout le club.

Déjà repris pour le huitième de finale de Ligue des Champions contre Naples finalement disputé au mois d'août, le futur joueur du Club de Bruges prend à nouveau place sur le banc lors du fameux naufrage 2-8 contre le Bayern Munich. Assis aux côtés de garçons comme Ivan Rakitic, Ansu Fati, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, il assiste impuissant au carnage.

À défaut de revenir par la grande porte en Catalogne, son prêt à Osnabrück lui permettra de se faire repérér par Hambourg, l'un des épouvantails de la 2.Bundesliga. Loin des 100 millions imaginés par Barcelone, il rejoint finalement le HSV en tant que joueur libre et aide l'équipe à enfin retrouver la Bundesliga, le brassard de capitaine autour du bras.

De retrouvailles, il aurait également dû en être question ce soir. Lorsqu'il a signé à Bruges, Ludovit Reis ne savait pas encore que le tirage au sort de la Ligue des Champions réserverait aux Blauw en Zwart la réception du Barca. Mais cette blessure à l'épaule le prive du rendez-vous. Il ne pourra donc pas montrer aux Blaugranas les progrès réalisés en Allemagne depuis son départ. Mais soyez sûr qu'il briefera ses coéquipiers sur Frenkie De Jong et consorts. Même s'il n'y a qu'un petit pas de plus à faire à gauche ou à droite.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - FC Barcelone en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
FC Barcelone

Plus de news

"De niveau mondial", "il pourrait jouer à Manchester City" : Hans Vanaken franchit un cap historique en Europe

"De niveau mondial", "il pourrait jouer à Manchester City" : Hans Vanaken franchit un cap historique en Europe

12:20
"Bruges peut devenir un cauchemar" : le Barça ne se voit pas gagner d'avance au Jan Breydel

"Bruges peut devenir un cauchemar" : le Barça ne se voit pas gagner d'avance au Jan Breydel

12:00
Le Club de Bruges reçoit le FC Barcelone ce mardi soir : les Blauw en Zwart rêvent de créer l'exploit

Le Club de Bruges reçoit le FC Barcelone ce mardi soir : les Blauw en Zwart rêvent de créer l'exploit

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11: Burlet - Still - Hayen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11: Burlet - Still - Hayen

14:20
Officiel : transfert surprise pour un jeune Liégeois, qui se relance en France

Officiel : transfert surprise pour un jeune Liégeois, qui se relance en France

14:20
🎥 "Oui, je vais mal dormir" : Louis Patris explique son gros raté dans le temps additionnel

🎥 "Oui, je vais mal dormir" : Louis Patris explique son gros raté dans le temps additionnel

14:00
Comme en 2022, Thibaut Courtois a dégoûté Liverpool, mais cette fois en vain : "À ce niveau, ça se paie cash"

Comme en 2022, Thibaut Courtois a dégoûté Liverpool, mais cette fois en vain : "À ce niveau, ça se paie cash"

13:40
La grande classe de Vincent Kompany après PSG - Bayern : "J'espère que ça ira"

La grande classe de Vincent Kompany après PSG - Bayern : "J'espère que ça ira"

13:20
1
Personne n'est épargné : comment l'affaire des drônes au-dessus de Zaventem impacte le retour de l'Union

Personne n'est épargné : comment l'affaire des drônes au-dessus de Zaventem impacte le retour de l'Union

13:00
Joaquin Seys ne se cache pas avant d'affronter le FC Barcelone...

Joaquin Seys ne se cache pas avant d'affronter le FC Barcelone...

22:30
Retournement de situation : le parquet conteste la décision du Comité disciplinaire sur Max Dean

Retournement de situation : le parquet conteste la décision du Comité disciplinaire sur Max Dean

12:40
"Ça aurait pu être 2-2" : Diego Simeone ne le cache pas, l'Union a bousculé l'Atlético à Madrid

"Ça aurait pu être 2-2" : Diego Simeone ne le cache pas, l'Union a bousculé l'Atlético à Madrid

11:20
📷 "Même des grands d'Europe ne le font pas" : sous le déluge, le gros coup de Sébastien Pocognoli et Monaco

📷 "Même des grands d'Europe ne le font pas" : sous le déluge, le gros coup de Sébastien Pocognoli et Monaco

10:00
📷 Une saison galère : la RAAL La Louvière donne des nouvelles de la blessure de Mouhamed Belkheir

📷 Une saison galère : la RAAL La Louvière donne des nouvelles de la blessure de Mouhamed Belkheir

10:30
"Très actif et dynamique" : la presse anglaise applaudit Leandro Trossard et salue un Arsenal record

"Très actif et dynamique" : la presse anglaise applaudit Leandro Trossard et salue un Arsenal record

09:30
"Fier de l'image donnée sur la scène internationale" : David Hubert estime que l'Union méritait mieux à Madrid

"Fier de l'image donnée sur la scène internationale" : David Hubert estime que l'Union méritait mieux à Madrid

09:00
Quelques jours seulement après son licenciement, déjà un nouveau job pour Will Still ? Un journaliste lui trouve un club idéal

Quelques jours seulement après son licenciement, déjà un nouveau job pour Will Still ? Un journaliste lui trouve un club idéal

07:20
Voici pourquoi la dernière venue du FC Barcelone à Bruges est entrée dans l'histoire

Voici pourquoi la dernière venue du FC Barcelone à Bruges est entrée dans l'histoire

21:40
"On constate une évolution" : Arthur Theate et Francfort tiennent tête à un Napoli sans ses Diables

"On constate une évolution" : Arthur Theate et Francfort tiennent tête à un Napoli sans ses Diables

08:30
"J'espère voir le meilleur Barça" : Joaquin Seys prêt pour son "plus grand défi" face à Lamine Yamal

"J'espère voir le meilleur Barça" : Joaquin Seys prêt pour son "plus grand défi" face à Lamine Yamal

18:00
"Un électrochoc à l'Europe", "incroyablement bon" : Vincent Kompany et le Bayern portés aux nues en Allemagne

"Un électrochoc à l'Europe", "incroyablement bon" : Vincent Kompany et le Bayern portés aux nues en Allemagne

08:00
🎥 Il s'en sort bien : Daam Foulon fixé sur sa suspension avec l'Antwerp

🎥 Il s'en sort bien : Daam Foulon fixé sur sa suspension avec l'Antwerp

07:40
"Il va remplacer Arne Slot à Liverpool" : les attentes grandissent autour de Nicky Hayen

"Il va remplacer Arne Slot à Liverpool" : les attentes grandissent autour de Nicky Hayen

16:00
La Gantoise obtient gain de cause : voici la sanction finalement retenue pour Max Dean

La Gantoise obtient gain de cause : voici la sanction finalement retenue pour Max Dean

07:00
Jacky Mathijssen recadre un joueur de Genk après des propos jugés inappropriés

Jacky Mathijssen recadre un joueur de Genk après des propos jugés inappropriés

06:30
Le Bayern poursuit sa série folle, Liverpool bat le Real malgré un grand Courtois : le résumé de la soirée

Le Bayern poursuit sa série folle, Liverpool bat le Real malgré un grand Courtois : le résumé de la soirée

23:26
L'Union paye cash son manque de réalisme : les Madrilènes s'imposent face aux Bruxellois

L'Union paye cash son manque de réalisme : les Madrilènes s'imposent face aux Bruxellois

22:59
Lamine Yamal et le Barça provoquent la folie : le constat est clair, le Jan Breydel est devenu trop petit

Lamine Yamal et le Barça provoquent la folie : le constat est clair, le Jan Breydel est devenu trop petit

04/11
"C'est ça, l'objectif principal" : l'entraîneur de Chelsea s'explique sur sa gestion de Roméo Lavia

"C'est ça, l'objectif principal" : l'entraîneur de Chelsea s'explique sur sa gestion de Roméo Lavia

21:20
Besnik Hasi avait vu juste : "C'est d'autant plus dur pour lui"

Besnik Hasi avait vu juste : "C'est d'autant plus dur pour lui"

22:00
La relève déjà assurée ? Un jeune gardien belge de seulement 15 ans reçoit une récompense individuelle

La relève déjà assurée ? Un jeune gardien belge de seulement 15 ans reçoit une récompense individuelle

21:00
1
Les U19 de l'Union Saint-Gilloise s'inclinent lourdement à Madrid... : le fil du match

Les U19 de l'Union Saint-Gilloise s'inclinent lourdement à Madrid... : le fil du match

20:00
Anders Dreyer récompensé d'un titre individuel en MLS devant Son Heung-Min et Philipp Zinckernagel

Anders Dreyer récompensé d'un titre individuel en MLS devant Son Heung-Min et Philipp Zinckernagel

20:30
Le PSG, actuellement la meilleure équipe d'Europe ? La réponse très claire de Vincent Kompany

Le PSG, actuellement la meilleure équipe d'Europe ? La réponse très claire de Vincent Kompany

19:30
Kevin Mac Allister très franc sur son avenir à l'Union : "Le meilleur football du monde se trouve en Europe"

Kevin Mac Allister très franc sur son avenir à l'Union : "Le meilleur football du monde se trouve en Europe"

18:20
Arthur Vermeeren, de chouchou de l'Antwerp à crack de Ligue 1

Arthur Vermeeren, de chouchou de l'Antwerp à crack de Ligue 1

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 4
Slavia Prague Slavia Prague 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Tottenham Tottenham 4-0 FC Copenhague FC Copenhague
Juventus Juventus 1-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Liverpool Liverpool 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
Bodo Glimt Bodo Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 18:45 Villarreal Villarreal
Inter Inter 21:00 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 21:00 Galatasaray Galatasaray
FC Bruges FC Bruges 21:00 FC Barcelone FC Barcelone
Manchester City Manchester City 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 21:00 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 21:00 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved