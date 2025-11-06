Deux équipes belges dans le top 24 ? Voici les chances du Club de Bruges et de l'Union en Ligue des Champions

Nous sommes à mi-parcours de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Le Club de Bruges a décroché un précieux quatrième point contre le FC Barcelone, l'Union SG est toujours à trois unités. Quelles sont les chances de qualification à mi-chemin ?

La Ligue des Champions en est à sa quatrième journée. Nous découvrirons qui succédera au PSG en tant que vainqueur final le 30 mai 2026, mais en attendant, les agences de statistiques sont déjà à pied d'oeuvre pour la phase de Ligue.

Et à mi-parcours, il est donc grand temps de se pencher sur la progression des équipes belges. Le Club Bruges a déjà battu l'AS Monaco et a obtenu un point contre le FC Barcelone mercredi, tandis que l'Union Saint-Gilloise ne figure actuellement pas dans le top 24 avec 3 points sur 12.

Les prochaines semaines seront déterminantes

Tout simplement multiplier tout par deux ? Cela pourrait amener le Club de Bruges, avec 8 points en 8 matchs, dans le top 24 de toute justesse. Mais c'est évidemment un peu plus compliqué que cela. Nos deux représentants devront sans doute encore chacun gagner deux de leurs quatre prochains matchs pour rester dans la course.

Au préalable, Opta avait déjà fait une première prédiction. Liverpool en était ressorti comme grand favori, suivi par Arsenal en deuxième position, mais également Manchester City, FC Barcelone, Chelsea, PSG, Real Madrid et Bayern Munich dans le top 8.

Le Club de Bruges (23ème) et l'Union SG (24ème) avaient été estimés à dix points et étaient tous deux dans le bon wagon, atteignant ainsi le tour de barrage. Après la première journée, ils avaient déjà progressé grâce aux victoires contre Monaco et le PSV Eindhoven.

Mais depuis, plus de victoire à se mettre sous la dent, malgré quelques matchs de très bonne facture. Ce qui fait baisser les estimations. Selon Football Meets Data, ils occupent désormais la 22ème et la 30ème place dans les classements virtuels, avec respectivement 70 % et 29 % de chances d'atteindre le top 24. Autant le dire, les chances d'atteindre le top 8 sont estimées à respectivement 1 % et moins de 0,1 %.

En prenant l'exemple de Galatasaray, le modèle statistique avance toujours que dix points suffiront cette saison pour atteindre le top 24. La situation reste donc ouverte pour les Brugeois et les Saint-Gillois.

Chez Opta, le Club de Bruges est provisoirement projeté à la 21ème place avec 9,69 points. Selon les prévisions, même le numéro 24 n'atteindrait pas 9 points, car Francfort se maintient à cette place avec 8,83 points.

L'Union Saint-Gilloise n'est pas non plus dans le top 24 selon le modèle d'Opta et a actuellement une projection de seulement 7,59 points. Ils joueront encore à domicile contre Marseille et Atalanta et devront y obtenir un 6 sur 6 pour conserver une chance.

Lors de leurs déplacements à Galatasaray et surtout au Bayern Munich, ils sont considérés comme sans espoir par les agences de statistiques. Mais comme toujours, c'est le terrain qui parlera. Après tout, combien voyaient le Club de Bruges accrocher le FC Barcelone ?