Analyse Deux équipes belges dans le top 24 ? Voici les chances du Club de Bruges et de l'Union en Ligue des Champions

Deux équipes belges dans le top 24 ? Voici les chances du Club de Bruges et de l'Union en Ligue des Champions
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Nous sommes à mi-parcours de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Le Club de Bruges a décroché un précieux quatrième point contre le FC Barcelone, l'Union SG est toujours à trois unités. Quelles sont les chances de qualification à mi-chemin ?

La Ligue des Champions en est à sa quatrième journée. Nous découvrirons qui succédera au PSG en tant que vainqueur final le 30 mai 2026, mais en attendant, les agences de statistiques sont déjà à pied d'oeuvre pour la phase de Ligue.

Et à mi-parcours, il est donc grand temps de se pencher sur la progression des équipes belges. Le Club Bruges a déjà battu l'AS Monaco et a obtenu un point contre le FC Barcelone mercredi, tandis que l'Union Saint-Gilloise ne figure actuellement pas dans le top 24 avec 3 points sur 12.

Les prochaines semaines seront déterminantes

Tout simplement multiplier tout par deux ? Cela pourrait amener le Club de Bruges, avec 8 points en 8 matchs, dans le top 24 de toute justesse. Mais c'est évidemment un peu plus compliqué que cela. Nos deux représentants devront sans doute encore chacun gagner deux de leurs quatre prochains matchs pour rester dans la course.

Au préalable, Opta avait déjà fait une première prédiction. Liverpool en était ressorti comme grand favori, suivi par Arsenal en deuxième position, mais également Manchester City, FC Barcelone, Chelsea, PSG, Real Madrid et Bayern Munich dans le top 8.

Le Club de Bruges (23ème) et l'Union SG (24ème) avaient été estimés à dix points et étaient tous deux dans le bon wagon, atteignant ainsi le tour de barrage. Après la première journée, ils avaient déjà progressé grâce aux victoires contre Monaco et le PSV Eindhoven.

Mais depuis, plus de victoire à se mettre sous la dent, malgré quelques matchs de très bonne facture. Ce qui fait baisser les estimations. Selon Football Meets Data, ils occupent désormais la 22ème et la 30ème place dans les classements virtuels, avec respectivement 70 % et 29 % de chances d'atteindre le top 24. Autant le dire, les chances d'atteindre le top 8 sont estimées à respectivement 1 % et moins de 0,1 %.

En prenant l'exemple de Galatasaray, le modèle statistique avance toujours que dix points suffiront cette saison pour atteindre le top 24. La situation reste donc ouverte pour les Brugeois et les Saint-Gillois.

Chez Opta, le Club de Bruges est provisoirement projeté à la 21ème place avec 9,69 points. Selon les prévisions, même le numéro 24 n'atteindrait pas 9 points, car Francfort se maintient à cette place avec 8,83 points.

L'Union Saint-Gilloise n'est pas non plus dans le top 24 selon le modèle d'Opta et a actuellement une projection de seulement 7,59 points. Ils joueront encore à domicile contre Marseille et Atalanta et devront y obtenir un 6 sur 6 pour conserver une chance.

Lors de leurs déplacements à Galatasaray et surtout au Bayern Munich, ils sont considérés comme sans espoir par les agences de statistiques. Mais comme toujours, c'est le terrain qui parlera. Après tout, combien voyaient le Club de Bruges accrocher le FC Barcelone ?

Wie haalt de top-24?

Tu n'es pas connecté. Clique ici pour te connecter...
0%
100%
0%
0%

Tu peux encore voter jusqu'au 09/11/2025 16:00.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Union SG

Plus de news

"Vincent Kompany voulait m'emmener à Anderlecht" : l'interview surprise de l'attaquant de Dender

"Vincent Kompany voulait m'emmener à Anderlecht" : l'interview surprise de l'attaquant de Dender

19:00
Il n'en est pas à son coup d'essai : la réputation sulfureuse de l'homme qui a annulé le but de Romeo Vermant

Il n'en est pas à son coup d'essai : la réputation sulfureuse de l'homme qui a annulé le but de Romeo Vermant

17:30
Désormais centenaire en Coupe d'Europe, Hanas Vanaken pourrait rentrer dans l'histoire contre Anderlecht

Désormais centenaire en Coupe d'Europe, Hanas Vanaken pourrait rentrer dans l'histoire contre Anderlecht

17:00
Des fumigènes dans le bus jusqu'à l'incendie : une mesure forte après les débordements des supporters du Barça

Des fumigènes dans le bus jusqu'à l'incendie : une mesure forte après les débordements des supporters du Barça

16:40
Dragué par le Standard cet été...et de retour face aux Rouches : un ancien du RFC Liège refait surface

Dragué par le Standard cet été...et de retour face aux Rouches : un ancien du RFC Liège refait surface

18:20
🎥 Toujours aussi impulsif : quand un ancien d'Anderlecht fait péter un plomb à Luis Suarez

🎥 Toujours aussi impulsif : quand un ancien d'Anderlecht fait péter un plomb à Luis Suarez

18:00
Un arbitre de Ligue des Champions pour Anderlecht - Club de Bruges : voici toutes les désignations du weekend

Un arbitre de Ligue des Champions pour Anderlecht - Club de Bruges : voici toutes les désignations du weekend

14:20
"Le vrai Yamal n'est jamais parti" : la mise au point de Ferran Torres après Bruges-Barça Réaction

"Le vrai Yamal n'est jamais parti" : la mise au point de Ferran Torres après Bruges-Barça

13:40
🎥 Lamine Yamal hué à Bruges : sa réponse a fait réagir le stade

🎥 Lamine Yamal hué à Bruges : sa réponse a fait réagir le stade

14:00
Loin de la carrière attendue : un ancien grand espoir du foot belge et du Standard dit stop à 26 ans

Loin de la carrière attendue : un ancien grand espoir du foot belge et du Standard dit stop à 26 ans

16:20
Nicky Hayen supérieur tactiquement ? Flick tire ses conclusions après avoir frôlé la défaite à Bruges

Nicky Hayen supérieur tactiquement ? Flick tire ses conclusions après avoir frôlé la défaite à Bruges

13:20
La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne

La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne

16:00
Coup dur pour le Barça : un joueur se fracture le nez après un choc avec Vermant

Coup dur pour le Barça : un joueur se fracture le nez après un choc avec Vermant

13:00
Il jouera sa tête contre la RAAL : un entraîneur de Pro League face à sa dernière chance

Il jouera sa tête contre la RAAL : un entraîneur de Pro League face à sa dernière chance

15:40
La surprise de Rudi Garcia ? Un binational pourrait retourner sa veste pour être repris chez les Diables

La surprise de Rudi Garcia ? Un binational pourrait retourner sa veste pour être repris chez les Diables

15:20
2
Le Barça ne va pas l'oublier : Carlos Forbs bat un record historique en Ligue des champions

Le Barça ne va pas l'oublier : Carlos Forbs bat un record historique en Ligue des champions

12:20
Pas la moindre titularisation cette saison : un ancien buteur de Pro League résilie son contrat

Pas la moindre titularisation cette saison : un ancien buteur de Pro League résilie son contrat

15:00
"MAFIA, MAFIA !" : le Jan Breydel en furie après le but refusé de Vermant face au Barça

"MAFIA, MAFIA !" : le Jan Breydel en furie après le but refusé de Vermant face au Barça

12:00
Le président de La Gantoise relance le débat : l'Antwerp pourrait en payer le prix

Le président de La Gantoise relance le débat : l'Antwerp pourrait en payer le prix

14:40
"Le but n'aurait jamais dû être refusé" : Nicky Hayen fier mais frustré après le match nul face au Barça Réaction

"Le but n'aurait jamais dû être refusé" : Nicky Hayen fier mais frustré après le match nul face au Barça

11:20
"Une sensation amère" : Fermín López ne cache pas sa déception après Bruges-Barça Réaction

"Une sensation amère" : Fermín López ne cache pas sa déception après Bruges-Barça

10:30
"C'est une équipe très forte" : Lamine Yamal impressionné par un Club de Bruges sans complexe

"C'est une équipe très forte" : Lamine Yamal impressionné par un Club de Bruges sans complexe

10:00
Invaincu depuis six matchs, Genk prêt à défier le rouleau compresseur Braga

Invaincu depuis six matchs, Genk prêt à défier le rouleau compresseur Braga

12:40
Le Club de Bruges privé d'un exploit ? Toby Alderweireld critique la décision de l'arbitre

Le Club de Bruges privé d'un exploit ? Toby Alderweireld critique la décision de l'arbitre

09:30
"Le Club de Bruges a été volé" : un triple Ballon d'Or furieux contre le Barça et la VAR

"Le Club de Bruges a été volé" : un triple Ballon d'Or furieux contre le Barça et la VAR

08:33
Le Club de Bruges a fait trembler le Barça : la presse espagnole s'incline

Le Club de Bruges a fait trembler le Barça : la presse espagnole s'incline

08:11
"Si nous devions choisir..." : Thorsten Fink va devoir prendre une grande décision pour Genk cette semaine

"Si nous devions choisir..." : Thorsten Fink va devoir prendre une grande décision pour Genk cette semaine

11:00
Joaquin Seys revient sur son duel avec Lamine Yamal : "C'était une expérience particulière" Réaction

Joaquin Seys revient sur son duel avec Lamine Yamal : "C'était une expérience particulière"

07:20
"C'est ça la différence avec notre championnat" : Brandon Mechele très clair sur le niveau du Barça Réaction

"C'est ça la différence avec notre championnat" : Brandon Mechele très clair sur le niveau du Barça

06:00
2
"Je n'ai même pas ouvert le message" : un ex-talent de La Gantoise explique pourquoi il a ignoré la Belgique

"Je n'ai même pas ouvert le message" : un ex-talent de La Gantoise explique pourquoi il a ignoré la Belgique

09:06
4
Et si DAZN quittait la Belgique ? Voici ce qui pourrait se passer

Et si DAZN quittait la Belgique ? Voici ce qui pourrait se passer

07:41
Bruges tient tête au FC Barcelone et décroche un point bien mérité

Bruges tient tête au FC Barcelone et décroche un point bien mérité

22:56
4
Pour sauver sa propre peau ? Le défi de taille qui attend Olivier Renard à Anderlecht

Pour sauver sa propre peau ? Le défi de taille qui attend Olivier Renard à Anderlecht

07:00
1
Genk a-t-il trouvé son propre... Hans Vanaken ? "Ils ont un rôle similaire"

Genk a-t-il trouvé son propre... Hans Vanaken ? "Ils ont un rôle similaire"

06:30
🎥 Doku décisif, De Ketelaere rate un penalty : l'essentiel des autres matchs de la soirée en C1

🎥 Doku décisif, De Ketelaere rate un penalty : l'essentiel des autres matchs de la soirée en C1

23:15
🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard

🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard

20:20
7

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 4
Slavia Prague Slavia Prague 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Tottenham Tottenham 4-0 FC Copenhague FC Copenhague
Juventus Juventus 1-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Liverpool Liverpool 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
Bodo Glimt Bodo Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 2-2 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 1-0 Villarreal Villarreal
Inter Inter 2-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 0-3 Galatasaray Galatasaray
FC Bruges FC Bruges 3-3 FC Barcelone FC Barcelone
Manchester City Manchester City 4-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 0-1 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved