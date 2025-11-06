Il jouera sa tête contre la RAAL : un entraîneur de Pro League face à sa dernière chance

La RAAL se déplace à l'Antwerp samedi soir. Les Anversois sont sous pression, à commencer par leur entraîneur Stef Wils.

L'Antwerp avant-dernier du championnat après pas loin de la moitié de la phase classique : le classement des Anversois en dit long sur le mal-être qui règne au Bosuil. Reste que malgré les difficultés financières du club (qui a dû vendre pour 40 millions cet été), personne ne s'attendait à trouver l'équipe si bas.

Et comme souvent dans ces cas-là, les premiers regards se tournent vers l'entraîneur. En début de semaine, la direction s'est ainsi réunie pour discuter du sort de Stef Wils.

L'Antwerp sous haute tension

Le président Paul Gheysens s'est félicité de pouvoir compter sur des avis extérieurs pour ne pas prendre de décisions hâtives dans l'émotion. La patience est encore de mise : Het Nieuwsblad confirme que Stef Wils aura une dernière chance ce weekend.

Si le principal intéressé préférera sans doute voir le verre à moitié plein, la formule parle d'elle-même. En cas de contre-performance face aux Loups, il y a de très fortes chances pour que l'Antwerp nomme un nouvel entraîneur.

C'est que la situation est périlleuse : les Anversois n'ont plus gagné depuis neuf matchs en championnat et restent de 2 sur 24, avec un seul but marqué lors des six derniers matchs. En face, la RAAL n'a justement encaissé que trois buts lors des sept derniers matchs.