Incroyable soirée au Portugal : Genk fait tomber Braga après un match de folie en Europa League

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Genk a réussi un gros coup au Portugal en battant Braga 3-4 en Europa League. Le seul club belge avec une victoire en Europe cette semaine.

Le KRC Genk a décroché un très beau résultat au Portugal ce jeudi soir. Face à Braga, invaincu jusque-là en Europa League, les hommes de Thorsten Fink ont livré un match plein de caractère. Une victoire 3-4 pour les Limbourgeois.

Le début de match a été compliqué pour les Belges. Braga a dominé et ouvert le score à la 28e minute après une mauvaise relance de Ken Nkuba, punie par une frappe de Zalazar. Juste avant la pause, Daan Heymans a redonné espoir à Genk en égalisant de la tête sur un corner parfaitement tiré par Konstantinos Karetsas.

Genk surprend en deuxième période

En seconde période, Genk a complètement renversé la rencontre. Collins Sor a profité d’une erreur défensive pour donner l’avantage aux Belges, avant qu'Hyun-gyu Oh ne fasse le break à l’heure de jeu, bien servi par Heymans. 1-3, le Racing était sur un nuage.

Braga est revenu dans le match à la 70e minute grâce à Zalazar (encore), auteur d’un doublé. Deux minutes plus tard, Yaimar Medina, tout juste entré en jeu, a envoyé une frappe dans la lucarne pour le 2-4. Braga réduira la marque en fin de rencontre à cause d'un cafouillage en défense.

Genk s’impose 3-4 au terme d’un match riche en émotions. Le club belge est le seul à s’être imposé en Europe cette semaine, Bruges a partagé et l’Union s’est inclinée à Madrid.

Commentaire
Europa League

 Journée 4
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 2-0 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Malmö Malmö 0-1 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
FC Midtjylland FC Midtjylland 3-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0-3 Celta De Vigo Celta De Vigo
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 1-0 Lille OSC Lille OSC
Utrecht Utrecht 1-1 FC Porto FC Porto
Nice Nice 1-3 Freiburg Freiburg
FC Basel FC Basel 3-1 FCSB FCSB
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-0 Feyenoord Feyenoord
Bologna Bologna 0-0 Brann Brann
Braga Braga 3-4 KRC Genk KRC Genk
Aston Villa Aston Villa 2-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Ferencváros Ferencváros 3-1 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahce Fenerbahce
PAOK PAOK 4-0 Young Boys Bern Young Boys Bern
Rangers FC Rangers FC 0-2 AS Roma AS Roma
Real Betis Real Betis 2-0 Lyon Lyon
