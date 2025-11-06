Incroyable soirée au Portugal : Genk fait tomber Braga après un match de folie en Europa League

Genk a réussi un gros coup au Portugal en battant Braga 3-4 en Europa League. Le seul club belge avec une victoire en Europe cette semaine.

Le KRC Genk a décroché un très beau résultat au Portugal ce jeudi soir. Face à Braga, invaincu jusque-là en Europa League, les hommes de Thorsten Fink ont livré un match plein de caractère. Une victoire 3-4 pour les Limbourgeois.

Le début de match a été compliqué pour les Belges. Braga a dominé et ouvert le score à la 28e minute après une mauvaise relance de Ken Nkuba, punie par une frappe de Zalazar. Juste avant la pause, Daan Heymans a redonné espoir à Genk en égalisant de la tête sur un corner parfaitement tiré par Konstantinos Karetsas.

Genk surprend en deuxième période

En seconde période, Genk a complètement renversé la rencontre. Collins Sor a profité d’une erreur défensive pour donner l’avantage aux Belges, avant qu'Hyun-gyu Oh ne fasse le break à l’heure de jeu, bien servi par Heymans. 1-3, le Racing était sur un nuage.

Braga est revenu dans le match à la 70e minute grâce à Zalazar (encore), auteur d’un doublé. Deux minutes plus tard, Yaimar Medina, tout juste entré en jeu, a envoyé une frappe dans la lucarne pour le 2-4. Braga réduira la marque en fin de rencontre à cause d'un cafouillage en défense.

Genk s’impose 3-4 au terme d’un match riche en émotions. Le club belge est le seul à s’être imposé en Europe cette semaine, Bruges a partagé et l’Union s’est inclinée à Madrid.