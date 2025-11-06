"Si nous devions choisir..." : Thorsten Fink va devoir prendre une grande décision pour Genk cette semaine

Photo: © photonews

Le KRC Genk se déplace jeudi à Braga, invaincu en Europa League. Confiant, Thorsten Fink pense au choc du week-end face à La Gantoise.

Les clubs belges ont signé de belles performances cette semaine en Europe, malgré des résultats parfois frustrants. L’Union Saint-Gilloise n’a pas pris de points contre l’Atlético, mais a livré un bon match et méritait mieux. Le Club de Bruges a créé la surprise en accrochant le FC Barcelone 3-3.

Jeudi soir, ce sera au tour du KRC Genk d’entrer en scène. Les Limbourgeois se déplacent au Portugal pour affronter Braga, actuellement septième du championnat portugais et auteur d’un sans-faute en Europa League jusqu’ici.

"Braga n’a pas pris neuf points sur neuf par hasard, c’est une très bonne équipe. Mais nous aussi, nous avons des qualités. Je vois des opportunités si nous jouons de manière organisée et que nous profitons de notre vitesse pour exploiter les espaces dans leur dos", a expliqué l’entraîneur de Genk, Thorsten Fink, au Belang van Limburg.

Fink veut tenir compte du match de Pro League contre La Gantoise

"En même temps, nous devons tenir compte du match de dimanche à Gand. Il est peut-être plus important, car il pourrait nous permettre d’entrer dans le top 4. Si nous devions choisir celui qu’on veut absolument gagner...", a-t-il ajouté.

Une déclaration surprenante avant un match important en Europe. "Tout le monde veut briller sur la scène européenne et continuer sur notre bonne dynamique. Six matchs sans défaite, trois clean sheets sur les quatre derniers. C’est une source de confiance", a conclu Fink.

Suis Braga - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

