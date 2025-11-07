"Charleroi a déjà servi de tremplin, alors pourquoi pas moi ?" : Étienne Camara espère franchir un cap

Étienne Camara s'est exprimé sur son avenir et son rôle à Charleroi. Il espère parvenir à franchir un cap dans un futur proche.

Le milieu défensif ressent désormais une certaine responsabilité dans le groupe, faisant figure d'ancien malgré son jeune âge : "Oui, cette saison, je ressens le besoin de prendre plus de responsabilités, de parler davantage, de motiver les autres. C’est ce qui me plaît et c’est quelque chose qui va m’aider à passer un cap dans ma carrière."

"Chez les jeunes, c’était instinctif. Maintenant, chez les pros, c’est différent parce que c’est dans un noyau avec des hommes et des leaders aussi, mais ça me fait du bien de travailler là-dessus", poursuit-il au micro de Sudinfo.

Il s'inspire de ses coéquipiers carolos : "J’ai observé comment faisaient des gars comme Heymans (ndlr, désormais au KRC Genk), Zorgane (ndlr, joue maintenant à l'Union SG) voire Guiagon pour apprendre."

D'autres inspirations

Mais ce ne sont pas les seuls joueurs à l'avoir inspiré : "À l’Udinese, j’ai beaucoup observé Florian Thauvin ou Hassane Kamara, qui sont de vrais leaders. Leur attitude m’a marqué, j’essaie de m’en inspirer. Jouer au milieu impose d’être un relais sur le terrain et de faire circuler les messages."

Le Zèbre a également été interrogé sur ses ambitions pour la suite de son parcours : "Je ne me fixe pas de limites : progresser, jouer dans un grand championnat, participer à d’autres compétitions. Charleroi a déjà servi de tremplin à d’autres joueurs, on a des exemples de joueurs qui nous ont quittés cet été, alors pourquoi pas moi ?"