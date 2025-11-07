"Nous avons toujours gardé un contact régulier" : Vincent Kompany se confie sur sa relation avec Pep Guardiola

Vincent Kompany s'est exprimé en conférence de presse au sujet de son ancien entraîneur à Manchester City, Pep Guardiola.

Il ne manque pas de souligner l’importance qu’il a eue dans sa carrière : "J’ai souvent dit que Pep a joué un rôle très important dans ma carrière de joueur et dans mon développement en tant qu’entraîneur."

"Nous n’avons pas beaucoup parlé depuis l’été. Il est très occupé à essayer de ramener Manchester City au sommet de la Premier League," poursuit le coach du Bayern.

Toujours en contact régulier

Ils sont en contact de temps en temps pour prendre des nouvelles : "Mais nous avons toujours gardé un contact régulier, donc à un moment donné, nous reprendrons des nouvelles. Je continue évidemment à suivre Manchester City et je veux qu’ils gagnent le championnat et qu’ils réussissent."

En Premier League, les Sky Blues sont actuellement deuxièmes. Après dix journées, avec 19 unités, ils sont à six points d’Arsenal, qui occupe la première place, et à seulement un point de Liverpool, Sunderland et Bournemouth. Le championnat anglais est plus serré que jamais en ce début de saison : seuls quatre points séparent le deuxième, Manchester City, du onzième, Aston Villa.





Vincent Kompany avait récemment été cité par les fans de Manchester City comme digne successeur de Pep Guardiola une fois ce dernier parti. Mais pour le moment, les deux hommes sont bien en place dans leurs clubs respectifs, où les choses avancent positivement.