"On va essayer de garder le même état d'esprit que contre Bruges" : Adnane Abid préface STVV-Standard

Photo: © photonews
Dimanche, le Standard de Liège se déplacera sur le terrain synthétique du STVV. Adnane Abid s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi pour évoquer cette rencontre.

Jouer sur un terrain synthétique est évidemment un facteur important : "Je ne dirais pas que c’est chouette, mais ça facilite des joueurs comme moi, Rafiki Saïd et Mohamed El Hankouri. Mais on préfère jouer sur de l’herbe."

Surtout que le synthétique lui rappelle un mauvais souvenir : "J’ai eu une mauvaise expérience sur synthétique, j’ai été blessé après 15 minutes contre la RAAL. À STVV, il y a beaucoup de joueurs techniques comme Mohamed El Hankouri et moi. Nous devrons être vigilants."

"On s’entraîne encore sur synthétique, donc j’espère éviter une blessure. On alterne entre terrain naturel et synthétique, mais aujourd’hui c’était synthétique. On doit se préparer au mieux, ça va nous aider", poursuit-il.

La même mentalité que face à Bruges contre STVV ?

 Le Standard reste sur un bilan de 1 point sur 15 face aux cinq autres équipes du top 6 (ndlr, un point contre Malines) : "C’est un défi supplémentaire, mais ce n’est pas pour ça qu’on va aborder le match différemment. On a bien abordé Bruges même si on n’a pas pris de point. Si les choses avaient tourné de notre côté, on aurait pu prendre les 3 points. On va essayer de garder le même état d’esprit : il faut être plus incisif dans la zone de finition et plus concret."

Adnane Abid reconnaît les qualités de son adversaire du week-end : "C’est une des équipes qui joue le mieux. Il y a beaucoup de mouvements, et ils laissent des espaces derrière. On doit être concentrés, car ils savent jouer au foot. J’ai regardé un ou deux de leurs matchs, ils étaient vraiment bons. C’est une équipe qui m’a tapé dans l’œil. À nous d’être prêts, et je pense qu’on l’est. On devra défendre ensemble, car ils peuvent marquer beaucoup de buts."

