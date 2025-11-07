Réunion agitée pour l'avenir du championnat : Anderlecht change de camp !

Lundi soir, les huit plus grands clubs de Belgique se sont réunis à Gand, à l'invitation de Sam Baro, propriétaire de La Gantoise. L'Union Saint-Gilloise, le Club de Bruges, Anderlecht, l'Antwerp, Genk, le Standard, Charleroi et les Buffalos eux-mêmes formaient ce que l'on appelle le 'G8'.

Au centre de l'agenda : la très discutée réforme du championnat, qui est toujours contestée sur le plan juridique. Baro, hôte de la réunion dans les bureaux de son Planet Group, souhaite faire annuler la réforme actuelle.

La saison prochaine, la Jupiler Pro League devrait normalement évoluer vers un championnat classique avec dix-huit clubs et sans play-offs, mais cela ne convient absolument pas au président gantois.

Selon Baro, le nouveau format a vu le jour à travers des tractations politiques au sein de la Pro League. L'accord sur les dix-huit clubs a alors été lié à l'intégration des équipes espoirs.

Entre-temps, La Gantoise s'est jointe à la plainte de Lokeren-Temse, Seraing et des Francs Borains contre ce principe, qui est actuellement examiné tant par l’Autorité belge de la concurrence que par la Cour belge d’arbitrage pour le sport

Le verdict dans ce dossier n'est attendu qu'au printemps 2026. Si le BAS décide que la réforme est invalide, cela pourrait créer un chaos : il est possible que cette saison, trois clubs soient soudainement relégués au lieu d'un via des barrages. C'est pourquoi Baro a réuni dès maintenant les plus grands clubs pour déterminer leur position juridique et éventuellement intervenir de manière proactive.

La nouvelle direction d'Anderlecht veut maintenir les play-offs

Aucune décision définitive n'est encore tombée lors de la réunion, mais une chose est claire : les rapports de force au sein du G8 ont changé. Lorsque la réforme a été approuvée au début de cette année, Wouter Vandenhaute était encore président d'Anderlecht et ardent défenseur de la suppression des play-offs.

Mais avec le changement de pouvoir à la tête de Bruxelles, la position d'Anderlecht a également été révisée. La direction actuelle du club serait en faveur du maintien des play-offs, qu'elle juge encore attractifs financièrement et sportivement. Ce changement de position et les décisions autour des quotas d'équipes U23 en D1B pourraient bien rebattre les cartes.