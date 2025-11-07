Wesley Sonck a un conseil pour Besnik Hasi avant le match contre Bruges : "Ces deux-là doivent jouer"

Après quelques semaines mouvementées, le calme semble peu à peu revenu à Anderlecht. Wesley Sonck s'est exprimé avant le match contre Bruges.

Besnik Hasi a opté pour une expérimentation remarquée en attaque. Ces dernières semaines, il a testé de nombreuses combinaisons, mais les derniers matchs ont apporté davantage de clarté. En Coupe, Luis Vázquez n’a une nouvelle fois pas convaincu, tandis qu’Adriano Bertaccini et Mihajlo Cvetkovic ont, eux, saisi leur chance face à Malines, inscrivant chacun un but.

Pour la première fois, ils étaient alignés ensemble dès le coup d’envoi, et le pari s’est avéré payant. Leurs belles performances relancent désormais le débat sur l’identité de l’attaquant que Besnik Hasi titularisera ce week-end face au Club de Bruges.

Adriano Bertaccini, un buteur pur sang

L’ancien Diable Rouge Wesley Sonck a d’ailleurs un avis tranché : "Hasi ne doit rien faire pour me plaire, mais quand tu as un joueur comme Adriano Bertaccini, tu dois le mettre. C’est un buteur pur sang."

Wesley Sonck s’est également montré positif à propos de Mihajlo Cvetkovic dans l’émission 90Minutes : "Il est jeune, mais si tu es assez bon et que tu peux marquer des buts, pourquoi ne pas le faire jouer ?"

La rencontre face au Club de Bruges s’annonce donc non seulement comme un grand choc, mais aussi comme un test crucial pour le nouveau duo offensif de Besnik Hasi. Un duo qui pourrait bien redonner des ailes à Anderlecht !