Le Bayern Munich et Vincent Kompany visent une première recrue hivernale à 70 millions d'euros

Vincent Kompany et le Bayern Munich réalisent un début de saison parfait. Cela n'empêche pas la direction bavaroise de déjà scruter le marché en vue du mercato hivernal.

Le Bayern Munich est en pleine forme cette saison, et même le Club de Bruges a pu s’en rendre compte en Ligue des champions. Vincent Kompany impose un jeu à la fois dominant et soigné, qui se traduit pour l’instant par un parcours parfait. Cependant, le club bavarois continue de scruter le marché pour renforcer son effectif lors du mercato hivernal.

Pour cela, le Bayern aurait ciblé Pablo Barrios. Selon Fichajes et d’autres sources espagnoles, le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, sous les ordres de Diego Simeone, serait la priorité du club allemand.

Une cible à 70 millions pour le Bayern

Le Bayern serait prêt à investir lourdement pour Barrios et préparerait une offre avoisinant les 70 millions d’euros, bien au-dessus de sa valeur marchande actuelle estimée à 55 millions d’euros par Transfermarkt. L’international espagnol, âgé de 22 ans et comptant trois sélections, est lié à l’Atlético jusqu’en juin 2030.

Barrios est l’un des cadres de l’Atlético, essentiel tant offensivement que défensivement pour Simeone, qui l’a déjà utilisé 14 fois cette saison, avec un but inscrit.

Fait notable : il a d’abord été formé au Real Madrid avant de rejoindre l’académie de l’Atlético, où il a progressivement intégré l’équipe première pour devenir un titulaire indiscutable. Le Bayern espère désormais le convaincre de quitter Madrid pour Munich.

