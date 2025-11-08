Le nouveau phénomène du Standard fait parler de lui à l'international : "C'est un attaquant très intéressant"

La semaine prochaine, plusieurs joueurs du Standard partiront en équipe nationale. Mais plusieurs internationaux pourraient également manquer des matchs de championnat.

Le premier joueur concerné n'est autre que René Mitongo, qui est actuellement à la Coupe du Monde U17 avec la Belgique. L'attaquant de 17 ans, auteur de quatre buts en D1 ACFF avec le SL 16 a été officiellement intégré au noyau A récemment.

En difficulté pour le premier match de la Coupe du Monde, Mitongo est devenu le meilleur buteur de la compétition en une rencontre, grâce à ses quatre buts contre les Fidji. Vincent Euvrard s'est montré particulièrement heureux pour lui en conférence de presse.

"Il avait déjà de la confiance avant de partir, ça se confirme maintenant. Tu n'intègres pas le noyau A du Standard à 17 ans si tu n'as pas de qualité. C'est un attaquant intéressant, avec du potentiel. Il est grand, il va vite, sait marquer ; avec ces qualités combinées, ça devient très vite intéressant. Il a manqué quelques occasions contre l'Argentine lors du premier match, mais je suis content qu'il ait pu confirmer son sens du but", nous explique l'entraîneur du Standard.

La CAN, une autre compétition en plein championnat

Cet hiver, les Rouches devront vraisemblablement devoir se passer de plusieurs internationaux, retenus par la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN devait se tenir en été, mais elle aura finalement bien lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Elle devrait concerner des titulaires comme Matthieu Epolo (République Démocratique du Congo) ou Rafiki Saïd (Comores).

Vincent Euvrard ne veut toutefois pas se plaindre : "Le moins longtemps ils seront partis, le mieux ça sera. C'est sûr, c'est toujours embêtant de perdre des joueurs, mais nous ne serons probablement pas les seuls à en perdre. Comme avec les blessés, il faudra s'adapter".