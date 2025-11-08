Mazzù ne prend pas de gants : "Une première mi-temps catastrophique"

Photo: © photonews

OHL a pris les trois points sur la pelouse du Cercle de Bruges, non sans mal. Felice Mazzù réussit des débuts triomphaux à la tête des Louvanistes, mais ne se cache pas : le jeu n'était pas au rendez-vous.

Trois points, et c'est tout ? OHL a en tout cas enchaîné après sa belle victoire contre Gand, et a été l'emporter au Jan Breydel face au Cercle de Bruges - de justesse. Felice Mazzù exultait au moment du 1-2, et pour cause : il savait que cette victoire très importante n'était pas évidente.

Voire même, au vu de la première période poussive de Louvain, pas méritée. "Notre première mi-temps était catastrophique", résumait Mazzù, cash, après la rencontre dans des propos relayés par Sporza. "C'était important de rester concentrés après cette victoire 4-0 et tactiquement comme techniquement, ce n'était pas bon".

OHL lancé vers le maintien ? 

La deuxième mi-temps aura été meilleure : "Nous avons essayé d'autres choses", résume le coach louvaniste, ce que confirme son capitaine - et buteur providentiel - Mathieu Maertens, lui aussi interrogé par Sporza après la rencontre.

"Notre première mi-temps n'était pas bonne. En deuxième période, il y avait bien plus de créativité et d'envie de gagner", estime le milieu de terrain. "Le tournant du match a été cette frappe de Lakomy : il peut le refaire s'il le fait aussi bien !". 

Avec cette victoire importante, OHL prend trois points d'avance sur son adversaire du soir, et revient à hauteur de Westerlo, battu par Charleroi dans la foulée. 

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp - RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 09/11 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 09/11 Union SG Union SG
