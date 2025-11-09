"D'abord la Coupe d'Europe et le top 3" : le nouveau CEO d'Anderlecht définit la marche à suivre

Un vent nouveau souffle à Anderlecht. Michael Verschueren est de retour en tant que président et mercredi, Kenneth Bornauw commencera officiellement en tant que CEO. La nouvelle direction sportive et commerciale est clairement définie par le duo.

Kenneth Bornauw a toujours bénéficié d'une grande estime aux yeux de Marc Coucke. Ce dernier était très peiné du départ de son homme de confiance suite aux frictions avec Wouter Vandenhaute. Le départ du président a libéré la voie pour le retour du père de Sebastiaan Bornauw.

Le nouveau CEO a un plan clair : "D'abord, nous devons à nouveau nous qualifier pour la Coupe d'Europe et faire partie du top trois de la Jupiler Pro League", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws. "Ensuite, nous devons conserver la meilleure académie de jeunes du pays. Enfin, nous voulons rester une référence en matière de développement commercial".

Repartir de l'avant

Bornauw souligne que réaliser ces objectifs tout en tenant compte de la réalité financière du club sera un défi. Il s'est également exprimé sur le départ de Wouter Vandenhaute, qui a définitivement vendu les parts du club qu'il déténait.

"Nous évoluons vers une structure plus simple : un seul CEO avec une responsabilité opérationnelle et un président supervisant depuis le conseil d'administration", explique Kenneth Bornauw, qui précise que simplification de la structure n'est pas synonyme de manque de concertation.

Il tient tout de même à saluer le président sortant : "J'ai vécu de bons et de moins bons moments avec Wouter, comme dans toute relation. Je ne peux que remercier Wouter pour les ressources et l'énergie qu'il a investies dans le club ces dernières années", conclut le nouveau CEO d'Anderlecht.