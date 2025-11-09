Drame en D2 ACFF : un joueur de Jette fait un arrêt cardiaque, le match contre Pays Vert arrêté

Lors du match de D2 ACFF entre le CS Pays Vert Ostiches-Ath et l'USD Jette, un joueur visiteur a subi un incident cardiaque majeur. Le match a été arrêté.

Scène terrible en D2 ACFF, lors du match opposant les Hennuyers du CS Pays Vert Ostiches-Ath aux Bruxellois de l'USD Jette. En tout début de seconde période, Tyron Somwe, jeune joueur de Jette (20 ans), s'est écroulé, victime d'un malaise cardiaque.

La rencontre a dès lors été interrompue à la 48e minute, les services médicaux d'urgence montant sur le terrain. Après une demi-heure de soins, Somwe a été transporté à l'hôpital, victime d'un malaise majeur.

Sans surprise, le match n'a pas été à son terme. Le score était de 1-0 en faveur du Pays Vert suite à un buteur de David Cardon, l'ancien attaquant du RAEC Mons.

L'ACFF décidera d'un report de la rencontre à une date ultérieure. En attendant, toutes nos pensées vont à Tyron Somwe, auquel on ne peut que souhaiter un prompt rétablissement,à son club et à son entourage.