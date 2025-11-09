Mons rejoint par Tubize, la première d'Emilio Ferrera contre le SL 16 : le résumé de l'après-midi en D1 ACFF

Mons rejoint par Tubize, la première d'Emilio Ferrera contre le SL 16 : le résumé de l'après-midi en D1 ACFF
Photo: © photonews

La douzième journée de D1 ACFF s'est poursuivie cette après-midi, avec plusieurs rencontres au programme. Petit tour d'horizon des résultats.

Avec le partage de Mons contre Meux hier soir, Tubize-Braine avait une belle opération à réaliser. Message reçu cinq sur cinq : les Brabançons ont ouvert la marque après six minutes à Stockay, des oeuvres d'Allan Tshimanga. En seconde mi-temps, l'inarrêtable Ismaël El Omari a encore frappé pour sécuriser la victoire de Tubize-Braine, qui rejoint Mons en tête du classement.

Derrière, Virton a repris la troisième place en s'imposant largement à Rochefort. Le score était déjà de 0-3 au repos grâce à Mayron De Almeida, Aliou Dembélé et Sullivan Lakhamy. En deuxième mi-temps, un but contre son camp est même venu porter le score à 0-4.

L'Union Namur revit

Si l'Excel se replace sur le podium, c'est aussi suite à la défaite des U23 du Sporting Charleroi. Les Zébrions ont mordu la poussière à Namur, s'inclinant 3-0. En regain de forme ces dernières semaines, les Namurois ont pu compter sur un doublé d'Oumar Traoré pour prendre les devants en première mi-temps. Noé Pierot a ensuite corsé l'addition dans le temps additionnel, permettant aux Namurois de quitter leur dernière place au classement.

La lanterne rouge revient désormais aux U23 de l'Union Saint-Gilloise, battus 3-2 à Habay. Les Saint-Gillois ont pourtant mené par deux fois mais ont dû s'avouer vaincus sur le rush de leurs hôtes à l'heure de jeu, avec deux buts en cinq minutes pour renverser la situation.

Aux abords de la zone rouge, le Crossing Schaerbeek et le SL 16 avaient également un match à six points au programme. Un match qui n'a pas désigné de vainqueur. Les deux équipes se quittent sur le score de 1-1 pour le premier match d'Emilio Ferrera à la tête du Crossing, permettant à l'équipe de conserver une unité d'avance sur son adversaire du jour.

 Journée 12
Mons Mons 1-1 Meux Meux
Namur Namur Rem Charleroi Charleroi
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 0-2 Tubize Tubize
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 3-2 Union SG Union SG
Rochefort Rochefort 0-4 Virton Virton
Schaerbeek Schaerbeek 1-1 SL16 FC SL16 FC
