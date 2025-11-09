Pas de président tout puissant...ni d'argent qatari : les plans de Michael Verschueren pour Anderlecht

Ce dimanche marque le premier jour de travail officiel de Michael Verschueren en tant que nouveau président d'Anderlecht. Il fait le point sur les défis à venir.

Pour la première fois, Michael Verschueren et Kenneth Bornauw étaient assis côte à côte en tribune. Une première de choix puisque le nouveau duo a pris ses marques lors du topper. Le premier cité s'est exprimé en marge de la rencontre.

"Tout le monde sait que j'ai du sang mauve. Je suis donc quelqu'un qui veut œuvrer au service du club", déclare-t-il dans Het Laatste Nieuws. Il a également expliqué brièvement ce que son rôle impliquera ou pourrait impliquer. "Si vous regardez les grands clubs en Europe, ces présidents ne sont pas des personnes qui prennent chaque jour des décisions dans un rôle de gestion."

Apprendre des erreurs du passé

"Nous avons essayé pendant plusieurs années d'avoir un président qui prend presque toutes les décisions lui-même, et je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure manière de fonctionner", poursuit Verschueren. L'idée est que le CEO Kenneth Bornauw prenne en charge le fonctionnement quotidien.

Cela s'explique aussi par le fait que l'entrepreneur de 55 ans va combiner sa présidence avec un autre emploi. "Je continue aussi à travailler à l'ECA (le plus grand syndicat des clubs européens), j'ai trouvé un compromis avec eux. J'utiliserai mon réseau de la manière dont le club en a besoin. Mais pour répondre à certains bruits de couloir, je peux fermement nier qu'il y aurait actuellement des investisseurs qataris dans nos discussions".

"Nous allons utiliser les semaines à venir pour faire les bonnes analyses, avec Kenneth. Il devra prendre les décisions du quotidien", poursuit Verschueren, qui a aussi mentionné Wouter Vandenhaute. Celui-ci a vendu ses actions, coïncidant avec le jour où Verschueren est officiellement devenu président.

"En fait, j'étais étonné. Je le comprends quelque part, même si je ne voyais pas de problème. Je veux remercier Wouter pour les cinq années où il a tenté de reconstruire le club. Il n'a pas réussi, mais c'est la vie. Je veux aussi retenir le fait que les gens de Mauvavie (la société de Vandenhaute) ont soutenu ma désignation", conclut-il.

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 0-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 19:15 Union SG Union SG
