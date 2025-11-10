Les U17 belges continuent leur aventure : un choc XXL les attend en Coupe du Monde

Qualifiés pour les seizièmes, les U17 avancent avec confiance, mais s'attendent à affronter une grosse nation.

Les U17 ont réalisé une phase de groupes encourageante. Battus par l’Argentine (3-2), ils se sont bien repris avec deux victoires solides face au Fidji (7-0) et à la Tunisie (2-0).

Ce lundi, Mohammed El Adfaoui, Nathan De Cat et Jorthy Mokio rejoignent le groupe. Un renfort de taille avant les matchs à élimination directe.

Du lourd pour la suite de la compétition

Cette petite erreur de parcours pourrait peser dans la suite du Mondial. Classés deuxièmes, les Belges affronteront un autre deuxième de groupe en seizièmes de finale. Le tirage pourrait leur réserver un gros morceau, comme l’Angleterre ou le Portugal.

Malgré ce scénario, le groupe de Bob Browaeys garde confiance. La Belgique a affiché une belle cohésion, un bon état d’esprit et un jeu plus fluide au fil des matchs.

En cas de qualification, les Diablotins pourraient affronter une des grandes nations encore en course. Pas le choix, pour gagner ce Mondial, il faut affronter les meilleurs.