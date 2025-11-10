Retournement de situation pour la disparition des Playoffs ? Anderlecht joue cartes sur table

Retournement de situation pour la disparition des Playoffs ? Anderlecht joue cartes sur table
Photo: © photonews
Michael Verschueren a vécu un match plein d'entrain pour son retour officiel à Anderlecht en tant que président. Il en a profité pour clarifier la position du club quant à la réforme du championnat.

Cinq ans après son départ du Sporting comme directeur sportif, Michael Verschueren est de retour par la grande porte. "J'ai deux pères qui regardent : Constant Vanden Stock et Mister Michel. Ils doivent avoir  ouvert une Gueuze ou une petite bière en se disant 'fiston est de retour' ", sourit-il au micro de DAZN.

Même si Verschueren ne sera, comme l'explique son bras droit Kenneth Bornauw, pas un président tout puissant, la nouvelle structure d'Anderlecht change beaucoup de choses. A l'intérieur du club, mais aussi dans les positions communes adoptées vis-à-vis de l'extérieur...notamment en ce qui concerne les Playoffs.

Prêt à se positionner contre la réforme...tout en restant prudent

Wouter Vandenhaute était en effet un partisan du retour à une formule sans Playoffs, avec un champion connu au terme de la seule phase régulière. Verschueren n'est pas du même avis. Il a ainsi assumé sa position.

"Je pense qu'il y a encore moyen de changer la formule votée. Mais on verra dans les semaines à venir, ce n'est pas à moi, tout fraichement arrivé, de me prononcer dessus", nuance-t-il.

Il ne veut en tout cas pas cacher sa position et celle du club. "On peut être clair : le Sporting d'Anderlecht ne serait, aujourd'hui, pas contre la conservation des Playoffs". Au sein des réunions entre clubs du G8, les Mauves ont donc bel et bien changé de camp, se positionnant aujourd'hui contre la réforme du championnat votée il y a quelques mois.

