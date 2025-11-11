Genk n'en pouvait plus : "La trêve internationale arrive à point nommé"

Genk a ouvert le score à la Planet Group Arena de Gand, mais a finalement dû se contenter d'un partage, 1-1. Les joueurs espéraient mieux, mais Thorsten Fink s'est montré relativement satisfait.

Thorsten Fink a livré son analyse après la partie et ne considère pas le partage des points comme un mauvais résultat. "Mon équipe a connu de bonnes semaines", a-t-il déclaré après le 1-1 contre La Gantoise à la Planet Group Arena.

Du côté des joueurs de Genk, le sentiment est un peu différent. Kos Karetsas, auteur d’une nouvelle belle passe décisive, a exprimé sa déception : "Nous sommes déçus, car nous voulions prendre les trois points."

Genk a besoin de repos

"Nous aurions dû tirer davantage et nous avons eu les occasions pour le 0-2, mais cela n’a pas été possible. J’essaie de devenir un joueur aussi complet que possible", a ajouté le jeune joueur de Genk.

Matte Smets partageait également ce sentiment. "En tant que Genk, on veut toujours viser la victoire. C’est dommage de ne pas aller au-delà du partage. Les semaines ont été chargées avec les rencontres européennes, et pour beaucoup, c’est une première expérience."

La fatigue liée aux matchs européens se fait aussi sentir chez le gardien Hendrik Van Crombrugge. "La trêve internationale tombe à point nommé, car ces semaines ont été éprouvantes", a-t-il déclaré.