Hommage attendu contre Charleroi : le Club de Bruges annonce le décès d'une figure marquante du club

Le Club de Bruges a annoncé une triste nouvelle ce mardi : Roger Tierenteyn, ancien responsable du matériel du club, est décédé à l'âge de 81 ans.

Le Club de Bruges rapporte le décès de l’ancien responsable du matériel Roger Tierenteyn, survenu le 11 novembre à l’âge de 81 ans.

"Pendant près de 20 ans, Roger s’est occupé quotidiennement du matériel pour les entraînements et les matchs de l’équipe première", écrit le Club de Bruges sur son site. "Il a même combiné cette fonction avec des missions de scoutisme et l’entretien des terrains de l'Olympia (l'ancien centre d'entraînement) pendant une longue période. Il a également été très impliqué dans le travail avec les jeunes."

Tierenteyn, un fin connaisseur de football

Le club brugeois loue la connaissance du football de Tierenteyn. "Roger était un connaisseur de football ‘pur jus’ et était très apprécié par les joueurs et les entraîneurs. Notre actuel responsable matériel, Pascal Plovie, a appris les ficelles du métier grâce à Roger."

"Ce Clubman dans l’âme était le gendre de feu Yvonne Lahousse, dite ‘Vonne van de Spionkop’. Il y a environ deux ans, son épouse Henriette est décédée", ajoute le Club de Bruges.

Roger Tierenteyn laisse deux enfants, Hannelore et Jürgen. Un hommage pourrait être rendu lors du prochain match à domicile du Club, le 22 novembre contre le Sporting Charleroi.