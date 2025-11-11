Jérémy Doku atteint les standards d'Eden Hazard, mais il lui reste encore un cap à franchir

Jérémy Doku atteint les standards d'Eden Hazard, mais il lui reste encore un cap à franchir

Jérémy Doku a impressionné face à Liverpool avec une performance de classe mondiale. Ses actions, sa vitesse et ses dribbles ont fait le tour des réseaux sociaux, mais c'est surtout sa maturité dans le jeu qui a marqué les esprits.

Sa vitesse et ses dribbles ont toujours été là, bien sûr, mais il y ajoute désormais de l’efficacité. "Ce n’est que récemment qu’il y a ajouté un vrai produit fini", explique Paul Hirst reporter du Times au micro du Nieuwsblad. "Il est devenu plus calme, réfléchit davantage à ses choix et tente des choses qu’on ne l’avait encore jamais vu faire."

Une menace contrôlée

Cette nouvelle confiance se voit clairement sur le terrain. Pep Guardiola encourage son ailier à continuer de dribbler, mais avec plus de discernement. Jérémy Doku choisit désormais mieux ses moments, laisse davantage parler le ballon et crée de vraies occasions. Là où sa vitesse apportait surtout du chaos auparavant, elle engendre aujourd’hui une menace maîtrisée. Et cette différence le rend de plus en plus indispensable à Manchester City.

L’évolution du Diable Rouge n’est toutefois pas terminée. "Sa relation avec Nico O’Reilly, le jeune arrière gauche, peut encore s’améliorer", poursuit Paul Hirst. "Ils doivent encore apprendre à se comprendre. Et Doku doit aussi marquer davantage. Sept buts en deux ans et demi, c’est peu pour un joueur de son talent. Guardiola veut que des joueurs comme Doku, Foden ou Cherki marquent plus, afin que City ne dépende pas uniquement de Haaland."

Rudi Garcia espère qu’il poursuivra sur sa lancée

Les chiffres confirment la progression de Jérémy Doku. Après onze matchs de Premier League cette saison, il compte un but et trois passes décisives. L’an dernier, il avait terminé avec trois buts et six passes décisives en 29 rencontres. Paul Hirst y voit une trajectoire claire : "S’il atteint les dix buts cette saison, il deviendra vraiment décisif dans la course au titre." Il doit passer ce cap. 

Face à Liverpool, Jérémy Doku a déjà montré qu’il est sur la bonne voie. Il a marqué, réussi plus de dix dribbles, remporté plus de dix duels et créé trois occasions. Le dernier joueur à avoir réalisé pareille performance en Premier League était Eden Hazard en 2019 contre West Ham. Une comparaison révélatrice du niveau que Jérémy Doku commence à atteindre.

Pour le sélectionneur Rudi Garcia, c’est une excellente nouvelle. Avec Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku toujours blessés, l'ailier doit devenir plus important que jamais chez les Diables Rouges.

