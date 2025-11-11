La surprise de la saison à Anderlecht : "J'ai tout oublié du passé"

La surprise de la saison à Anderlecht : "J'ai tout oublié du passé"
Marco Kana connaît à nouveau de beaux moments à Anderlecht. Après quelques saisons difficiles marquées par les blessures et le doute, il s'est refait une place dans l'équipe bruxelloise. Contre le Club de Bruges, il a disputé son meilleur match de la saison.

Après la belle victoire d'Anderlecht contre le Club de Bruges dans le Topper, dimanche, Marco Kana s'est confié au micro de Sporza. "C’était vraiment incroyable, l’ambiance était exceptionnelle. Du début à la fin, le stade était en feu. Ça rend la victoire encore plus spéciale."

Une série de blessures et une forte concurrence l’avaient presque fait disparaître des radars. "Plusieurs choses ont mal tourné : les blessures, la concurrence… c’était un mélange de facteurs. Mais le plus important, c’est que je peux à nouveau jouer. J’ai déjà oublié tout ce qui appartient au passé."

Marco Kana renaît comme défenseur central

Marco Kana semble aujourd’hui complètement transformé dans son rôle de défenseur central, même s’il reste critique envers lui-même. "Je sens que je progresse match après match. Je me sens mieux en tant que joueur et en tant que défenseur, mais je dois encore franchir certaines étapes avant de me sentir à 100 % défenseur."

Le jeune Anderlechtois avait également gagné la confiance de Vincent Kompany, qui lui avait confié un rôle de leader. "Il a vu un leader en moi et m’a dit qu’à l’avenir, je pourrais assumer le rôle de capitaine d’Anderlecht. Mais je n’ai jamais ressenti de pression ou d’attentes supplémentaires. Je suis Marco Kana, lui c’est Vincent Kompany."

Il m’a dit qu’à l’avenir, je pourrais assumer le rôle de capitaine d’Anderlecht"

La victoire contre le Club de Bruges a été pour Kana un moment symbolique. "C’était un match que nous n’avions plus gagné depuis longtemps. Avec le derby contre l’Union et la rencontre contre Ludogorets, je le place dans mon top trois des plus beaux moments."

Après le dernier coup de sifflet, il est cependant resté calme. "Certains sont restés plus longtemps autour du terrain, mais j’étais juste fatigué. Et même pendant mon jour de repos, je suis venu au club pour récupérer et me faire masser. Je veux continuer à travailler sur mon corps", a-t-il conclu.

