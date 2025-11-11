Mauvaise nouvelle au Club de Bruges : Kyriani Sabbe forfait plus longtemps que prévu

Mauvaise nouvelle au Club de Bruges : Kyriani Sabbe forfait plus longtemps que prévu
Photo: © photonews
Kyriani Sabbe a quitté prématurément ses partenaires lors du choc entre Anderlecht et le Club de Bruges. Le défenseur latéral pourrait manquer jusqu'à six semaines de compétition.

Lors du choc entre Anderlecht et le Club de Bruges, remporté par les Mauves ce dimanche au Lotto Park, Kyriani Sabbe a quitté ses coéquipiers dès la quinzième minute de jeu.

Blessé, le défenseur latéral des Blauw & Zwart a été remplacé par Hugo Siquet. Ce scénario se répétera dans les semaines à venir, le joueur de 20 ans connaissant désormais la durée de son indisponibilité, qui s’avère relativement longue.

Le Club de Bruges privé de Kyriani Sabbe pendant six semaines

L’IRM réalisée a en effet révélé une petite déchirure de l’adducteur de sa jambe gauche, nécessitant six semaines de repos, rapporte Het Nieuwsblad.

Kyriani Sabbe manquera donc plusieurs matches de championnat ainsi que les rencontres de Ligue des Champions face au Sporting Lisbonne et à Arsenal, mais pourrait tout de même effectuer son retour avant la fin de l’année civile.

Au Club de Bruges, c’est le second défenseur latéral à rejoindre l’infirmerie après Bjorn Meijer. Les deux places semblent donc promises à Joaquin Seys et Hugo Siquet, qui devront veiller à rester en pleine forme durant cette période.

