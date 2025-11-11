Olivier Renard a manqué l'arrivée des nouveaux dirigeants et la victoire contre Bruges : voici pourquoi

Olivier Renard était le grand absent dimanche lors du choc entre Anderlecht et le Club de Bruges. Alors que le Lotto Park célébrait une victoire importante, le directeur sportif se trouvait au Qatar pour la Coupe du monde U17.

Cela a fait sourciller plus d’un observateur, aussi bien en interne qu’en dehors du club. Son absence tombait particulièrement mal, puisque c’est précisément ce jour-là que Michael Verschueren et Kenneth Bornauw ont officiellement fait leur retour dans la direction du club.

Deux figures importantes qui, avec Marc Coucke, entendent redéfinir la politique sportive. Mais cette fois, sans leur Chief Technical Officer à leurs côtés.

L'avenir d'Olivier Renard toujours incertain ?

Le timing a été jugé surprenant. Une rencontre d’une telle importance, face au plus grand rival et dans un contexte de renouveau de la direction sportive, représente normalement l’occasion idéale pour un directeur sportif d’afficher sa présence et son engagement envers le club.

Dans le même temps, l’avenir d'Olivier Renard à Anderlecht reste flou. Le retour de Verschueren et Bornauw modifie l’équilibre des pouvoirs au sein du club. Les deux dirigeants n’auraient jamais été de fervents partisans de sa nomination, ce qui fragilise davantage sa position.

Son absence lors d’un moment aussi symbolique renforce l’impression qu’il s’éloigne progressivement de la sphère mauve et blanche.