Arthur Vermeeren comparé à une vraie légende par l'un de ses anciens coachs

Arthur Vermeeren impressionne ces dernières semaines à Marseille. Le milieu de terrain belge, pourtant pas repris par Rudi Garcia, a été comparé par Thierry Siquet, son ancien coach, à une véritable légende du football.

S'il n'est pas encore un titulaire indéboulonnable à Marseille, Arthur Vermeeren (20 ans) commence à s'y faire une place et impressionne les observateurs. En France, le jeune belge formé à l'Antwerp a eu droit à de nombreux articles élogieux ces dernières semaines.

Pour discuter du "phénomène" Vermeeren, La Provence, l'un des principaux médias du Sud de la France, a contacté Thierry Siquet, ancien sélectionneur des U19 belges qui y a bien connu le joueur. Et Siquet y va fort en matière de comparaison.

Vermeeren, le Busquets belge ?

"Il me fait un peu penser à Sergio Busquets. On ne le voit pas toujours, mais quand on le voit, c'est que l'équipe fonctionne", estime-t-il. Une comparaison osée, mais en termes de profil, elle se tient. Siquet raconte également comment Arthur Vermeeren a toujours été surclassé en équipes d'âge.

Ce n'est plus le cas désormais : le joueur de l'OM disputera les qualifications... pour l'Euro U21, et non pas pour le Mondial 2026. "Il a eu une période de moins bien qui peut être un coup de boost pour lui", pointe Thierry Siquet.

"Quand Arthur avait été repris pour l'Euro 2024, ce n'était pas pour être titulaire, c'était un jeune qui était là pour observer et apprendre, et éventuellement jouer quelques matchs", précise l'ex-coach des U19 belges. Depuis la nomination de Rudi Garcia, Vermeeren n'a pas encore été rappelé en équipe A.