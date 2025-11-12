De la Belgique vers le Congo : la FIFA a officiellement tranché

Demain soir, la République Démocratique du Congo affronte le Cameroun dans le cadre des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026. Les Léopards peuvent désormais compter sur Michel-Ange Balikwisha.

Si la RDC s'impose contre les Camerounais puis contre le gagnant de Nigeria - Gabon, la sélection fera partie des six pays à se disputer les deux dernières places à la Coupe du Monde via les barrages intercontinentaux. La fédération a mis les petits plats dans les grands, promettant un million de dollars à chaque joueur en cas de qualification pour ces barrages.

Les Congolais ont aussi mis les bouchées doubles en termes de joueurs binationaux. Matthieu Epolo, Mario Stroeykens et Michel-Ange Balikwisha, tous trois nés en Belgique, ont ainsi été appelés pour la première fois pour cette rencontre phare face au Cameroun.

Les trois joueurs avaient pourtant défendu les couleurs de la Belgique jusqu'en U21 dans un passé assez proche. Michel-Ange Balikwisha marche ainsi dans les pas de son frère William, qui avait changé de nationalité sportive en 2023.

Désormais officiellement congolais

L'ancien joueur de l'Antwerp (parti au Celtic cet été) a reçu une bonne nouvelle de la FIFA. Malgré sa convocation, il fallait encore que son changement de nationalité sportive soit officiellement validé. Comme on peut le voir sur le site de la FIFA, c'est chose faite depuis hier.

Michel-Ange Balikwisha pourra donc bien entrer en action demain contre le Cameroun d'Hugo Broos. La validation du changement de nationalité de Mario Stroeykens et Matthieu Epolo devrait suivre dans les prochaines heures.